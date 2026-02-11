  • Megjelenítés
Havazás és ónos eső érkezik ma Budapestre
Gazdaság

Havazás és ónos eső érkezik ma Budapestre

Portfolio
Ma országszerte erősen felhős és borult lesz az idő, sok helyen lehet esőre számítani. Az Északi-középhegység és a főváros környékén havas eső, gyenge havazás, esetleg ónos eső is lehet – figyelmeztetett a HungaroMet.

A legmagasabb hőmérséklet ma 6 és 13 fok között alakulhat.

Az időjárást most a kontinens legnagyobb része felett a Brit-szigetek térségében örvénylő ciklon határozza meg. Ennek előoldalán egyre nagyobb területen délies az áramlás, amivel enyhébb levegő érkezik. Kelet-Európában ez az enyhülés igencsak erőteljes, az elmúlt 24 órában 15-20 fokkal emelkedett arrafelé a hőmérséklet.

Emiatt a következő napokban itthon is számíthatunk jellemzően esőre, záporra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!
Kiderült: hatalmas bejelentésre készül Zelenszkij elnök - Hamarosan végleg eldől Ukrajna sorsa
Súlyos kutatás került nyilvánosságra: rejtett kór pusztít, a rossz alvás ordító jel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility