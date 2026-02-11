Kinek sikerült a legjobb kereskedelmi megállapodást kiharcolnia Trumpnál?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az elmúlt hetekben Donald Trump új kereskedelmi megállapodásokat kötött Argentínával és Indiával. Mindkét ország részleges vámmentességet kapott az amerikai elnöktől, cserébe megkönnyítve az amerikai cégek számára, hogy termékeiket eladhassák a népnek. Nos, a nép erre igen hevesen reagált. Az indiai mezőgazdasági szakszervezetek „teljes kapitulációnak” nevezték a megállapodást, egy ellenzéki politikus pedig arra figyelmeztetett, India azt kockáztatja, hogy „ócskapiaccá” válik. Az ilyen vádakat már megszokhattuk. Franciaország volt miniszterelnöke az EU és Amerika közötti megállapodást „behódolásnak” nevezte.

Bár Trump nem tett eleget tavaly áprilisi „90 megállapodás 90 nap alatt” ígéretének, az aláírt üzletek száma mégis jelentős. Amerika öt végleges kölcsönös kereskedelmi megállapodást hozott tető alá – többek között Kambodzsával, Malajziával, és Argentínával –, és közel tucat keretszerződést is kötött olyan partnerekkel, mint az EU és India.

A megállapodások szándékosan soványak - a nyolc oldal terjedelmet sem érik el, és hemzsegnek bennük az „országaink szándékoznak megvitatni” jellegű üres fordulatok.

Egyik sem rendelkezik kongresszusi jóváhagyással, végrehajtásuk nem kötelező érvényű, és nem írnak elő egyértelmű vitarendezési mechanizmust sem.

Ennek ellenére új feltételeket szabtak az amerikai piacra való belépéshez. Vajon ki jön ki jobban a buliból?

Kambodzsa és Malajzia fizette a legmagasabb árat. Méretükből adódóan, ütőkártyák és hihető alternatív piacok felmutatása nélkül mindkét ország sietve kötött megállapodást egy októberi csúcstalálkozó széljegyzeteként. Az új, 19%-os kölcsönös vámtételek és számos exporttermékre vonatkozó mentességekért cserébe mindkét ország jelentős engedményeket tett.

Volt köztük hagyományosnak tekinthető, például az amerikai árukra kivetett vámok eltörlése és az egészségügyi szabályok enyhítése. Más engedmények azonban ennél sokkal tovább mentek. Malajzia például beleegyezett abba, hogy lemásolja az amerikai exportszabályozást a „nem piaci” harmadik országokkal (vagyis Kínával) szemben, és konzultál Trump elnökkel, mielőtt digitális kereskedelmi megállapodásokat ír alá másokkal.

Ráadásul Amerikának jogában áll felmondani a paktumot, ha Malajzia Washingtonnak nem tetsző megállapodást köt.

Egy volt helyi politikus azt mondta, ez „a legrosszabb megállapodás”, amit országa az 1957-ben kiharcolt függetlensége óta kötött. Még Malajzia jelenlegi kereskedelmi minisztere is „tisztességtelen” záradékokról beszélt.

Azok, akik erősebb kártyákat tartanak a kezükben az Amerikával folytatott játszmában – köztük az EU, Japán, Dél-Korea és Tajvan – kisebb engedményeket tettek. Ez a csoport mindent ellenőriz, az ipari ellátási láncoktól a fejlett félvezető chipekig, ezért többet tudott kialkudni. Mindegyikük "csak" 15%-os kölcsönös vámokkal néz szembe, és jelentős mentességet kapott az autók, gyógyszerek és félvezetők után fizetendő vámok alól.

Cserébe beleegyeztek számos ipari és mezőgazdasági vám eltörlésébe, valamint az amerikai járművekre vonatkozó nem vámjellegű korlátozások enyhítésébe.

Emellett sűrű pislogást kiváltó ígéreteket is tettek – az EU például arra, hogy 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiát, Tajvan pedig arra, hogy 250 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban. Ezek a vállalások valószínűleg nem fognak teljesülni.

India is korlátozott függőségi helyzetének tudatában alkudott ki egy közepes eredményű megállapodást, amelyben célzott liberalizációt kínált fel, ahelyett, hogy átfogó engedményeket tett volna. Egy 18%-os viszonossági vám mellé feltételes mentességeket szerzett generikus gyógyszerekre, valamint repülőgép- és autóalkatrészekre. Cserébe vállalta, hogy

megkönnyíti az amerikai ipari termékek és egyes politikailag érzékeny exportáruk, például a génmódosított kukoricatermékek piacra jutását.

Az amerikai piachoz legszélesebb hozzáférést kapó, és az ehhez a legkevesebbet feladó országok Argentína és Nagy-Britannia voltak. Mindkettő 10%-os vámplafont kapott, jelentős kivételekkel, például azzal, hogy nagy mennyiségű vámmentes marhahúst értékesíthettek az amerikaiaknak. A brit cégek évente 100 000 autót adhatnak el 10%-os vámtétellel, és az autóalkatrészekre és az acélra kivetett vámokat is sikerült lealkudniuk.

Cserébe mindkét ország szélesebb hozzáférést biztosított amerikai cégek számára saját piacához, miközben elkerülte a többek számára előírt átfogó kötelezettségeket.

Akik a kereskedelmet zéró összegű játéknak tekintik, ahol a hiány a kudarcot, a többlet pedig a sikert jelenti, Trumpot egyértelműen győztesnek kiáltották ki. Amerika nagyobb piaci hozzáférést biztosított exportőreinek, ígéretet tett a nem vámjellegű korlátok lebontására és hatalmas beruházásokra. Szinte minden megállapodás előírja az exportszabályozással és a harmadik országok, azaz Kína tisztességtelen gyakorlataival kapcsolatos együttműködést. Sok megállapodás korlátozza a digitális szolgáltatások adóztatását és kiterjeszti az amerikai szabályozás hatályát az USA határain túlra is.

„Az export jó, az import rossz” merkantilista gondolkodásmód azonban nem megfelelő módszer az eredmények értékelésére. Az Egyesült Államok magasabb vámtarifái költségeket rónak a fogyasztókra és csökkentik a versenyt. Ezzel szemben kereskedelmi partnerei kénytelenek megnyitni piacaikat. Indonézia enyhíti a nikkel-export korlátozásait, India enyhíti a mezőgazdasági kereskedelmet, az EU pedig csökkenti a vám- és nem vámjellegű korlátokat. Ezek a változások túlélik magukat a megállapodásokat.

Végül azok az országok nyerhetnek a legtöbbet, amelyek a legnagyobb engedményeket tették.

