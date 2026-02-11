Megjött a bejelentés: hatalmas olajvagyonból veheti ki a részét a Mol

A líbiai Nemzeti Olajtársaság (NOC) 2007 óta ma első alkalommal adott ki engedélyeket olaj- és gázmezők feltárására. A kiosztott területek a szárazföldi Szirt- és Murzuk-medencében, valamint a gázban gazdag, földközi-tengeri Kürenaika-mezőn találhatók.
Az olasz Eni és a QatarEnergy az Offshore Area 01 jelű tengeri blokk jogait szerezte meg, egy másik konzorcium, amelyet
a spanyol Repsol, a magyar Mol és a török állami tulajdonú TPOC alkot, az Offshore Area 07 blokkot nyerte el.
Az amerikai Chevron a Sirte S4 kutatási licencet kapta meg, így visszatér Líbia egyik legjelentősebb szárazföldi olajmedencéjébe. A déli Murzuk-medencében a nigériai Aiteo nyerte el az M1 licencet, ami ritka példája annak, hogy egy afrikai független vállalat líbiai kitermelési jogokhoz jut.
Líbia becslések szerint mintegy 91 milliárd hordó olajegyenértékű, még fel nem tárt szénhidrogénvagyonnal rendelkezik, ami Afrikában az egyik legnagyobb potenciális készletnek számít.
Január végén írták alá a stratégiai partnerséget
Az ügy előzményeként a Mol-csoport január 30-án kötött stratégiai partnerséget Líbia Nemzeti Olajvállalatával (NOC). A szándéknyilatkozat a szénhidrogén-kutatás, technológiai innováció és nyersolaj-kereskedelem területét érintő együttműködés alapjait fektette le.
A stratégiai partnerségi megállapodás keretrendszert határozott meg a NOC és a Mol számára, hogy információt cseréljenek és közösen tárják fel az együttműködés lehetséges területeit. Ezek között szerepel a szénhidrogén-kutatás és -termelés, a technológiai és mezőfejlesztési innovációk, az olajipari szolgáltatások lehetőségei Líbiában, a nyersolaj-ellátás és a kereskedelem.
A Mol-csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel: Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon. Ezeken felül a Mol nemrégiben együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR) és Törökország nemzeti olajvállalatával (Turkish Petroleum). Ezek eredményeként a Mol, mint operátor hamarosan megkezdi a szárazföldi kutatást Azerbajdzsánban, a Shamakhi-Gobustan régióban, és a közös szénhidrogén-kutatás már meg is kezdődött Magyarországon a Turkish Petroleummal.
