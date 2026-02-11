Megvan az első hely a világon, ahol bevezették az állandó alapjövedelmet

Patrick O'Donovan ír kulturális miniszter kedden bejelentette, hogy a kormány végleges döntést hozott a művészeknek szánt alapjövedelem-program folytatásáról.
A kezdeményezés keretében sorsolással kiválasztott kétezer alkotóművész három éven át heti 325 eurót, vagyis körülbelül 123 ezer forintot kap.
A mostani döntést egy hároméves próbaidőszak előzte meg, amely 2022-ben indult. A kísérleti program eredetileg azért jött létre, hogy a pandémia utáni időszakban segítse azokat a művészeket, akiket a lezárások gazdasági következményei különösen súlyosan érintettek. A résztvevők visszajelzései egyértelműen pozitívak voltak: csökkentek az anyagi terheik, és jelentősen több időt tudtak művészi munkájukra fordítani.
Bár San Franciscóban és New Yorkban korábban szintén futottak hasonló kísérletek, az ír miniszter hangsúlyozta, hogy Írország úttörő szerepet vállal azzal, hogy elsőként teszi állandóvá a rendszert. "Ez egy hatalmas lépés előre, amit más országok nem tettek meg" – fogalmazott O'Donovan, aki azt is jelezte, hogy a jövőben tervezik a kedvezményezettek körének bővítését.
A program népszerűségét jól mutatja, hogy a próbaidőszakban meghirdetett kétezer helyre több mint nyolcezren jelentkeztek.
A kormány összesen nettó 72 millió eurót, nagyjából 27 milliárd forintot különített el a programra.
Az elvégzett költséghatékonysági vizsgálatok alapján azonban ez az összeg hosszabb távon megtérül, többek között azért, mert csökken a művészek igénye más típusú szociális támogatásokra.
Peter Power zeneszerző, a Nemzeti Kampány a Művészetekért nevű szervezet tagja úgy értékelte a programot, hogy az "élesben bizonyította, mi történik, ha az emberek létbizonytalanság helyett stabilitást kapnak". Elmondása szerint az alapjövedelemnek köszönhetően a támogatott művészek több időt szentelhettek az alkotásnak, kevésbé szorultak rá a pusztán megélhetési okokból vállalt mellékállásokra, és sokan megengedhették maguknak, hogy kizárólag művészeti tevékenységükből éljenek.
Nem meglepő, hogy éppen az íreknél kerül bevezetésre egy ilyen program. Az ország sok nemzetközi cég adózási székhelyeként szolgál, ami miatt annyi bevételre tesz szert, hogy 2025-ben már a negyedik éve volt költségvetési többlete. Így a kis európai államnak egy olyan "problémája" van, ami irigylésre méltó: annyi pénze van, hogy már nem tudja mire költeni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
