Sötét jövőre számítanak a magyar dolgozók - Alig nőnek idén a bérek?

Mélyül a pesszimizmus a magyar munkaerőpiacon: a munkavállalók közel háromnegyede borúlátó a következő 2–5 év gazdasági és foglalkoztatási kilátásait illetően, miközben a munkáltatók körében is romlott a hangulat. A béremelések üteme érezhetően lassul, miközben a magas megélhetési költségek miatt a munkavállalóknak egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük – derül ki a Hays Hungary friss Salary Guide 2026 kiadványából, amelyet a Portfolio ismertet elsőként. A legtöbb cég idén 2,5 és 10% között tervezi növelni a béreket, de vannak olyanok is, akik egyáltalán nem emelnek. A felmérésből kiderült az is, hogy a munkavállalók szerint leggyakrabban semmilyen módon nincsenek kompenzálva, ha a munkaidőn túl is dolgoznak.

A következő 2–5 év makrogazdasági változásainak, munkaerőpiaci lehetőségeinek tekintetében egy évvel ezelőtt 59%-ra ugrott a pesszimista és teljesen pesszimista munkavállalók aránya az azt megelőző év 30%-os eredményéről. Ez a rendkívül borús jövőkép azonban úgy tűnik, nem enyhült a munkavállalókban 2025-ben sem, sőt tovább romlott a helyzet. Változatlanul csak nagyjából minden tizedik megkérdezett munkavállalóról mondható el, hogy eléggé vagy nagyon optimista a gazdasági kilátásokkal, illetve a munkalehetőségekre gyakorolt hatásukkal kapcsolatban a következő néhány év távlatában. A semleges tartomány 30-ról 17%-ra apadt, viszont 72,5%-ra nőtt a nem igazán vagy egyáltalán nem optimista munkavállalók aránya – derült ki a Hays Hungary friss, Salary Guide 2026 című kiadványából.

Nem javult a helyzet a másik oldalon sem: a válaszadó munkáltatók 65%-a jelezte, hogy nem igazán vagy egyáltalán nem derűlátó (egy évvel ezelőtt 55%-nyian voltak a pesszimista oldalon).

Az optimisták sávjából sajnos a skála legpesszimistább végére vándorolt még 10%, a felmérésben részt vevő munkáltatók 17%-a egyáltalán nem optimista a következő 2–5 év gazdasági helyzetével és munkaerőpiaci lehetőségeivel kapcsolatban.

Forrás: Hays Hungary Salary Guide 2026

A felmérésben részt vevő munkáltatók 47%-ánál valamilyen mértékű állománybővülés történt 2025-ben, a létszám csökkenésére 28%-nál került sor.

Előző évi felmérésünk eredményeihez hasonlóan a vállalatok ötödénél nem történt változás a munkavállalói létszámban az elmúlt 12 hónapban – írja a Hays jelentése. Az előttünk álló évre a válaszadó munkáltatók majdnem fele (48%) valamilyen mértékű bővülést tervez, 27% viszont stagnálásra számít a létszámban. A legfontosabb toborzási prioritás 2026-ra a technikai/digitális készségekkel rendelkező munkatársak felvétele – ezt több mint a válaszadók harmada tervezi. Emellett a teljes munkaidős állományba, valamint operatív és támogató területekre terveznek toborozni a munkáltatók.

Bércsökkentés csak elvétve fordult elő 2025-ben a felmérésben részt vevő munkáltatók válaszai alapján. Sőt, úgy tűnik, nagyjából a korábbi év végén eltervezett mértéknek megfelelően tudták emelni a fizetéseket a vállalatok. Azonban a helyzet évről-évre nehezebb.

A következő 12 hónap terveit nézve valószínűleg a 2025-ösnél még szerényebb béremelésekkel kell majd beérniük a munkavállalóknak idén

– emeli ki a Hays. Ugyanis a válaszadó munkáltatók többsége (41%) a 2,5–5%-os béremelést célozta meg 2026-ra, szemben az egy évvel korábbi 6–10%-os sávval, amely ezúttal csak a megkérdezettek 34%-ának tervei között szerepel (egy éve még 42% tervezett ezzel a mértékkel).

Forrás: Hays Hungary Salary Guide 2026

A munkáltatók mozgástere tehát láthatóan szűkül a béremelésekre, miközben a magas megélhetési költségek miatt a munkavállalóknak is egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük. "Bércsökkentési terve azért csak néhány megkérdezettnek van, de láthatóan az alacsonyabb béremelési sávokkal tudnak csak kalkulálni, és minden tizedik válaszadó munkáltató stagnálásra számít a bérek tekintetében" – mutat rá a tanulmány.

2025-ben a válaszadó munkavállalók 23%-a örülhetett 10%-nál magasabb bérnövekedésnek,

míg 2024-ben még 36% kapott ilyen mértékű fizetésemelést.

Az elmúlt három év távlatában is érdemes az adatokra pillantani, mert folyamatosan és jelentősen apad az arány ebben a sávban; 10%-nál nagyobb mértékű fizetésemelést 2023-ban 46%, 2024-ben 36%, 2025-ben viszont csak 23% kapott.

Idei felmérésükből az derül ki, hogy 2025-ben a legtöbben 6–10%-os emelést kaptak (25%), de jóformán ugyanilyen arányban (24%) voltak azok is, akiknek 2,5–5%-os béremeléssel kellett beérniük. A legjellemzőbb ok a bérek növekedésére az előző évi eredményekkel megegyezően az általános, cégen belüli fizetéskorrekció, illetve az infláció miatti emelés volt.

A megkérdezettek negyede viszont vagy új munkahelyre váltott, vagy előléptetésnek köszönhetően kapott magasabb fizetést

– mutat rá a tanulmány.

A felmérésben részt vevő munkavállalók 55%-a bruttó 600 ezer és bruttó 1,2 millió forint közötti összeget keres havonta. Közel minden harmadik megkérdezett (32,5%) bruttó 1,2 millió forintnál többet visz haza minden hónapban.

A válaszadó munkavállalók többsége (57,5%-a) érzi úgy, a fizetése nincs arányban a felelősségi körével.

A következő 12 hónapra vonatkozó kilátásaikról is megkérdezték a munkavállalókat. 2026-ban a legtöbben (31%) már alacsonyabb, 2,5–5% közötti emelésre számítanak, szemben azzal, hogy egy éve még – szintén 31%-kal – az optimistább, 6–10%-os sávot választók voltak a legtöbben. 10% feletti béremeléssel 18,5% kalkulál – és ha ez beigazolódik, úgy az elmúlt 3 év után még tovább fog zuhanni ennek a fizetésemelkedési sávnak az aránya.

Forrás: Hays Hungary Salary Guide 2026

Nem kompenzálják a túlórát

A felmérésben részt vevő munkavállalók 32%-a nem szokott túlórázni, a nem szeretnék válaszolni lehetőséget bejelölő 1%-on kívül azonban különböző mértékben, de mindenki más, 67% túlórázik valamennyit hetente. A megkérdezettek több mint fele néha vagy ritkán érezte elvárásnak, hogy elérhető legyen a munkaidőn túl is, 26% gyakran vagy mindig ilyen helyzetben érzi magát a munkahelyén. Mindössze a válaszadók 17%-a jelezte azt, hogy sosem érezte elvárásnak, hogy elérhető legyen a munkaidőn kívül is. Az viszont komoly kérdéseket vethet fel, akár a munkavállalói elégedettség, akár a megtartás nehézségeinek témájában, de a munkajog terén is, hogy a válaszadó munkavállalók szerint leggyakrabban semmilyen módon nincsenek kompenzálva, ha a munkaidőn túl is dolgoznak.

A Hays Hungary Salary Guide 2026 című kiadvány munkaerőpiaci felmérésében 4229-en vettek részt. Az egy évvel ezelőtti felméréshez képest több mint 36%-kal nőtt a kitöltők száma. A résztvevők 99%-a Magyarországon él/tartózkodik; 65%-uk munkavállaló, 35%-uk munkáltató vagy vezető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images