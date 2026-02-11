Ütött az óra: Európának az asztalra kell csapnia, vagy elsöpri a "kínai cunami"

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Friedrich Merz kancellár európai politikai programja röviden így foglalható össze: kevesebb szabályozás, több növekedés és magasabb termelékenység. Csütörtökön a kancellár ezen célok mögé szeretné felsorakoztatni az uniós vezetőket a versenyképességről szóló rendkívüli csúcstalálkozón, amelyet kifejezetten az ő kezdeményezésére hívtak össze.

A Handelsblatt elemzői szerint a gazdasági kihívások ritkán voltak olyan súlyosak, mint napjainkban. A magas energiaárak, a kereskedelmi akadályok és a bénító bürokrácia már régóta sújtják Európát, de a kínai versenytársak erősödése ezeket a jól ismert gyengeségeket mára létfenyegető problémává tette.

A "kínai sokk" az ipar leépülésének új hullámát indíthatja el, amely különösen Németországot fenyegeti.

Emmanuel Macron francia elnök egyenesen "kínai cunamiról" beszél, amely Európa felé tart.

Az európai közgazdászok szintén gyakran figyelmeztetnek a drámai kockázatokra, abban bízva, hogy felrázzák a döntéshozókat.

Mivel azonban Franciaország és Németország nem tud megegyezni a megfelelő ellenintézkedésekről, Európa értékes időt veszít.

A helyzet sürgős szemléletváltást követel. Európa-szerte, különösen Németországban sürgősen gondolkodásmód-váltásra van szükség

– mondta Clément Beaune, a francia kormány stratégiai tervezési stábjának vezetője a Handelsblattnak. Mint hangsúlyozta, a német gazdaság van a leginkább kitéve a kínai versenynek.

A párizsi hivatal számításai szerint a német ipar 2023 és 2025 között mintegy 240 ezer munkahelyet veszített el, vagyis havonta nagyjából tízezret. Beaune szerint

nem elég csupán kisebb mértékben módosítani kereskedelempolitikánkat. Ágazatokon átívelő védőpajzsra van szükségünk Kínával szemben.

Éppen ez az, amit Berlin túlzottan radikálisnak tart.

A protekcionizmus nem lehet Európa jóléti modellje

– üzenik a német fővárosból. A német kormány inkább új piacok megnyitására összpontosítana a hazai ipar számára Latin-Amerikában, Indiában vagy Ausztráliában, hogy legalább részben ellensúlyozza a kínai sokkot. Védelmi eszközökre szükség van – érvel Berlin –, de alkalmazásukat "a kritikus és stratégiai technológiákra kell korlátozni, és ideiglenesnek kell lennie".

A Német Gazdaságkutató Intézet (IW) friss elemzése érzékelteti a helyzet súlyosságát. Eszerint a német–kínai kereskedelmi kapcsolatok néhány év alatt gyökeresen megfordultak: ma már nem Németország látja el Kínát autókkal és gépekkel, hanem Kína árasztja el Németországot ezekkel a termékekkel. Tavaly Németország először importált több mint kétszer annyi árut Kínából, mint amennyit ugyanebben az időszakban odaszállított; az import értéke mintegy 90 milliárd euróval haladta meg az exportét.

"A kínai sokknak kettős hatása van" – figyelmeztet Jürgen Matthes, az IW kutatója. Szerinte a Kínába irányuló export visszaesése fékezi a német exportágazatot, miközben a kínai import megugrása drámaian növeli a versenynyomást, mert Peking jogellenes állami támogatásokkal segíti saját vállalatait. "Ha Brüsszel meg akarja fékezni ezt a növekvő fenyegetést, határozott kereskedelempolitikai válaszra van szükség" – teszi hozzá.

Ma már nemcsak az autógyártók küzdenek a piaci részesedésükért. A gépgyártás, a vegyipar és a szélturbinagyártók is egyre több pozíciót veszítenek. Kína rohamosan szerez globális piaci részesedést Németországtól a kulcsfontosságú iparágakban, és a Rhodium kutatóintézet tanulmánya szerint már több tízezer, jól fizetett ipari munkahely tűnt el.

A szakértők szerint a jelenség fő oka a kínai belföldi gazdaság gyengesége és az ipari túlkapacitás. Ez a belföldi árak és a nyereségek csökkenéséhez vezetett, ami arra kényszeríti a kínai vállalatokat, hogy agresszíven külföldön keressenek piacot. Mindezt tovább erősíti a sok közgazdász által jelentősen alulértékeltnek tartott kínai valuta, amely hatalmas költségelőnyt biztosít a népköztársaság exportőreinek.

Franciaország készséggel hivatkozik ezekre a figyelmeztetésekre, hogy cselekvésre ösztönözze a német kormányt. A francia kormány stratégiai részlege "kínai gőzhengerről" beszél, amely elsöpörheti az európai ipart. Berlinben azonban csak lassan tudatosul a Németországot fenyegető "kínai sokk" valódi nagyságrendje.

Lars Klingbeil pénzügyminiszter számára a tavaly novemberi kínai út igazi szemfelnyitó élmény volt. Tárgyalópartnerei emlékeztették: negyven éven át Kína importált árukat Németországból, mostanra azonban megfordult a helyzet. A Rhodium szakértői ugyanakkor bírálják, hogy az ilyen tapasztalatokat eddig "nem követte semmilyen határozott politikai lépés" a német kormány részéről.

A német kormány továbbra is elsősorban strukturális reformokkal próbálja helyreállítani az ipar versenyképességét. Berlin alapvetően nem zárkózik el a kereskedelempolitikai intézkedésektől sem, de ezeket nem teljes ágazatokra, hanem csak konkrét esetekre terjesztené ki.

A vonakodás egyik oka, hogy számos német vállalat jelentős beruházásokat hajtott végre Kínában, amelyeket a kormány védeni szeretne. Franciaországnak ezzel szemben kevesebb vesztenivalója van egy nyílt kereskedelmi konfliktusban.

A francia kormány stratégiai részlege azt sürgeti, hogy az EU rendszeresen jóval magasabb vámokat vessen ki Kínára, és tudatosan gyengítse az eurót. Érvelésük szerint az Egyesült Államok Kína elleni vámjai tovább rontják az európai ipar helyzetét: a kínai vállalatok az EU felé terelik kereskedelmi forgalmukat, ezzel tovább erősítve a "kínai sokkot".

A német gazdaság egyes szereplői csatlakoznak azokhoz, akik határozottabb ellenlépéseket követelnek.

A kínai túlkapacitás ismételt bírálata önmagában keveset ér. Ha Európa valóban befolyásolni akarja Peking gazdaságpolitikáját, az európai egységes piachoz való hozzáférést stratégiai tárgyalási eszközként kell felhasználnia

– mondta Elisa Hörhager, a Német Iparszövetség kínai képviselője.

Brüsszel az elmúlt hónapokban érezhetően növelte a dömpingellenes vizsgálatok számát, hogy megtorló vámokat vezethessen be. Ezek az eszközök azonban korlátozottan hatékonyak: az eljárások hosszadalmasak, és mindig csak egyes termékcsoportokra terjednek ki. Uniós diplomaták arra figyelmeztetnek, hogy ez a megközelítés nem alkalmas az euróval szemben alulértékelt kínai valuta strukturális problémájának átfogó kezelésére.

