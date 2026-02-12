A kínaiak már a spájzban vannak – az egyoldalú kelet-európai függőség kialakulásának története

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Kína egyre inkább elhódítja a közép-kelet-európai régiót Németországtól: a Covid óta egyre nagyobb arányban vásárlunk az ázsiai országtól, míg a legnagyobb európai gazdaság visszaszorul. Kína emellett egy másik csatornán is szorosabbra fűzte a gazdasági kapcsolatok hálóját a térség államai körül: az utóbbi 3 évben szép csendben kilőtt a régiós ritkaföldfém-függőség.

Az utóbbi időszakban a gazdasági média olvasói gyakran találkozhattak azzal a narratívával, hogy az Európai Unió egyre kevésbé versenyképes a világgazdaság porondján. Kína egyre inkább teret nyer, ráadásul mivel Donald Trump amerikai elnök vámháborúja nyomán az USA-ba csak kedvezőtlenebb feltételek mellett tudnak exportálni, a kínai termékek egyre inkább megtalálják az útjukat az öreg kontinens felé.

A híreket Magyarországról olvasva mindez csupán távoli folyamatnak tűnhetett, olyannak, aminek nem sok közvetlen hatása van a mi életünkre. Nemrég azonban az Erste készített egy alapos elemzést, amiben a közép-kelet-európai régió és Kína gazdasági kapcsolatait vizsgálta, és megmutatta:

a kínaiak már itt is a spájzban vannak.

Egyre többet vásárlunk Kínától, miközben egyre kevesebbet értékesítünk nekik

Kína gazdasági modellje hatalmas részben az exportra épül. Ez az eladási kényszer a régiós adatokban is látszik: 2019 óta a magyar, cseh és lengyel importban is nőtt a kínaiak részesedése. Ugyanezen időszakban ráadásul a német behozatal aránya csökkent, ami rámutat, hogy a kínaiak egyre inkább kiszorítják a németeket.

A függőleges tengelyen Kína piaci részesedésének változása látszik 2019-23 közt, a vízszintes tengelyen Németország részesedésének változása ugyanebben az időszakban. Az, hogy a vizsgált országok zöme a bal felső sarokban helyezkedik el, azt mutatja, hogy a legtöbb országban nőtt a kínaiak szerepe, ezzel egyidejűleg a németeké csökkent. Forrás: Erste Research Group.

A kínai exportőröket az is segíti, hogy a jüan fokozatosan leértékelődik (2022 óta kifejezetten), ezáltal árelőnyhöz jutnak. A kínai fizetőeszköz értékvesztése egyébként nem a véletlen műve, a deviza árfolyamát szorosan kontrollálja a kommunista állam.

Az euró-jüan árfolyam alakulása 2015 óta. Minél feljebb megy az árfolyam, annál gyengébb a kínai fizetőeszköz.

A jüan-forint árfolyam alakulása 2015 óta. Itt a lefelé mutató irány utal a jüan gyengülésére. Ebből az látszik, hogy 2022-ig inkább a forint gyengülése volt a jellemző, 2022 óta azonban fordult a trend.

Miközben azonban egyre nagyobb értékben vásárolunk Kínától, az ázsiai országba irányuló kivitel nem ekkora sikersztori. Az 1 éves gördülő Kínába irányuló export Magyarországon és Csehországban 2024 közepe után elkezdett visszaesni. Szlovákiában erre már hamarabb, a '24-es év elején sor került, Németországban 2023 eleje óta tart a lefelé ívelő trend. (A mutató természeténél fogva kisimítja az éven belüli ingadozásokat és a hosszabb távú trendekre enged következtetni.) Igaz, hosszabb időtávon, a 2010-es években ugyanebben az adatban dinamikus bővülést láthattunk.

Az elmúlt pár év adatai tehát rámutatnak az ismert problémára, hogy gyenge a kínai belső kereslet – így azonban Európa is kevésbé tud értékesíteni a hatalmas piacon.

A bal oldalon az egyes közép-kelet-európai országok Kínából való importja látható a GDP százalékában, jobbra az oda irányuló export. A két oldalon látható oszlopok magassága közti ordító különbség rámutat: arányaiban sokkal többet importálunk Kínából, mint amennyit exportálunk oda. Az országok sorban: Ausztria, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia. Forrás: Erste Research Group.

Legalább dől a lé! Vagy mégsem?

A Kínából érkező beruházások értékére ránézve kiderül: az ázsiai ország valóban sok pénzt fektet a régióba. A kínai pénzek azonban erősen koncentráltan érkeznek: a térségből leginkább hazánkba és Szerbiába. A szektorok közül a közlekedésbe és az energetikába áramlottak a legnagyobb összegek.

Noha Kínából valóban jelentős mennyiségben érkezik a térségbe a befektetés, egy egyszerű összehasonlítás rávilágít, hogy ez valójában így is mennyire eltörpül az uniós forrásokhoz képest. 2009 és 2025 közt 44,8 ezermilliárd dollár érkezett 6 közép-kelet-európai országba: Ausztriába, Magyarországra, Lengyelországba, Romániába, Szerbiába és Szlovákiába. Ehhez képest 2009 és 2024 közt az előbbi országokból 4, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia 459,8 ezermilliárd euróban részesült. A különbség tehát még úgy is több mint tízszeres, hogy 1 évvel és 2 országgal kevesebb szerepel a második számban, egy euró pedig több mint egy dollárt ér.

Az ázsiai tőke így egyhamar biztos, hogy nem fogja kiváltani az EU-s pénzeket a térségben.

Előretör a BYD

A Kínával való régiós járműkereskedelemről összességében még mindig elmondható, hogy inkább exportorientált, az onnan érkező járműimport marginális.

A kínai autógyártók európai térnyerésének azonban már az adatokban is van jele. Az uniós gépjármű-regisztrációs statisztikákból az látszik, hogy 2024-hez képest tavaly a BYD növelte leginkább a részesedését. Igaz, ebben minden bizonnyal az alacsony bázis is közrejátszott. (Ilyen regisztrációra több esetben, de jellemzően új autó vételekor van szükség.)

Az uniós gépjármű-regisztrációk számának százalékpontos változása 2024 és 2025 közt egyes autómárkák esetén. Forrás: Erste Research Group.

A technológiai függőség erősödik

A ritkaföldfémek és állandó mágnesek terén az évtized kezdete óta jelentősen nőtt a kínai függés: ezen alapanyagok egyre nagyobb részét szerezzük be Kínából. Ezek az anyagok a modern elektronika alapjai, szinte mindenhez szükségesek, de ki lehet emelni például az akkumulátorokat, chipeket és szélturbinákat. Kína megkerülhetetlen a területen, ami azonban veszélyt jelent, hiszen az alapanyagok feletti kontrollját egyre inkább geopolitikai céljainak érvényesítéséhez használja.

A kínai import aránya az egyes termékkategóriák esetén Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban valamint Németországban. A kategóriák jobbról balra, fentről le: ritkaföldfémek, ritkaföldfém-vegyületek, egyéb alapanyagként szolgáló fémek (a berylliumot és galliumot beleértve), állandó mágnesek. Forrás: Erste Research Group.

Az összképet tekintve tehát az látszik, hogy

a kínai exportoffenzíva a kelet-közép-európai régiót is elérte,

miközben a térségbeli kivitelnek korlátot szab a gyenge kínai belső kereslet.

Az ázsia országból jelentős pénz áramlik a régióba, de az uniós pénzekhez képest még mindig eltörpülő mértékű,

a BYD kezd előretörni az európai autóvásárlók közt,

a ritkaföldfémek terén való kínai függőségünk pedig kilőtt 2022 óta.

Címlapkép forrása: Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images