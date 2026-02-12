  • Megjelenítés
FONTOS Itt a kitörés ebben a magyar részvényben - Most kezdődhet a nagy emelkedés!
A lehengerlő lengyel GDP-növekedésnél is jobban teljesített a lengyel gazdaság
Gazdaság

A lehengerlő lengyel GDP-növekedésnél is jobban teljesített a lengyel gazdaság

Portfolio
A vártnál is jobban teljesített a lengyel gazdaság 2025 utolsó negyedévében – derült ki a statisztikai hivatal csütörtökön közzétett első becsléséből.

A lengyel GDP 4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, meghaladva a harmadik negyedéves 3,8 százalékos bővülést. A Reuters által megkérdezett elemzők 3,9 százalékos növekedésre számítottak.

A szezonálisan kiigazított adatok szerint a GDP negyedéves összevetésben 1 százalékkal emelkedett.

Az elemzők szerint a gazdaság lendülete 2026-ban is fennmaradhat. Monika Kurtek, a Bank Pocztowy vezető közgazdásza úgy látja, hogy a beruházások lesznek a növekedés fő motorjai. A Nemzeti Helyreállítási Terv, valamint a 2021–2027-es uniós költségvetési ciklus forrásai jelentős növekedési potenciált hordoznak.

A pénzügyminisztérium korábban 4,1 százalékos bővülést várt a negyedik negyedévre. A teljes 2025-ös évben a lengyel GDP 3,6 százalékkal emelkedett. A negyedik negyedévre vonatkozó részletes adatokat március 2-án hozzák nyilvánosságra.

Még több Gazdaság

Kormányinfó: a rezsistopról és az árintézkedésekről is bejelentést tett a kabinet

Bejelentették az új magyar űrstratégiát - Ötszörös megtérülést ígér az ágazat

Magyarok millióit érinti a lakhatási válság 2026-ban is

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Bejelentette Trump embere: minden szankciót eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika
Itt a friss inflációs adat, hatalmasat esett a magyar áremelkedés!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility