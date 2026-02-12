A lehengerlő lengyel GDP-növekedésnél is jobban teljesített a lengyel gazdaság

A vártnál is jobban teljesített a lengyel gazdaság 2025 utolsó negyedévében – derült ki a statisztikai hivatal csütörtökön közzétett első becsléséből.

A lengyel GDP 4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, meghaladva a harmadik negyedéves 3,8 százalékos bővülést. A Reuters által megkérdezett elemzők 3,9 százalékos növekedésre számítottak.

A szezonálisan kiigazított adatok szerint a GDP negyedéves összevetésben 1 százalékkal emelkedett.

Az elemzők szerint a gazdaság lendülete 2026-ban is fennmaradhat. Monika Kurtek, a Bank Pocztowy vezető közgazdásza úgy látja, hogy a beruházások lesznek a növekedés fő motorjai. A Nemzeti Helyreállítási Terv, valamint a 2021–2027-es uniós költségvetési ciklus forrásai jelentős növekedési potenciált hordoznak.

A pénzügyminisztérium korábban 4,1 százalékos bővülést várt a negyedik negyedévre. A teljes 2025-ös évben a lengyel GDP 3,6 százalékkal emelkedett. A negyedik negyedévre vonatkozó részletes adatokat március 2-án hozzák nyilvánosságra.

Forrás: Reuters

