Az 1 millió forintos fizetés elérése gyerekjáték?

Hiába lassul a gazdaság és fékeződnek a béremelések, sokan továbbra is nyitott szemmel járnak a munkaerőpiacon. A váltási szándék mögött elsősorban az anyagi megbecsülés és a szakmai előrelépés hiánya áll – és bár egyes szektorokban élénk a kereslet bizonyos, speciális tudás iránt, máshol túlkínálat és bérnyomás rajzolódik ki.

A dolgozók az idei évben is élénk hayérdeklődést mutatnak a munkahelyváltás iránt. A Hays Hungary friss felmérése szerint azért fontolgatják a váltást a munkavállalók, mert nincs jövőbeli előrelépési lehetőség a jelenlegi munkahelyen, valamint nem megfelelő a fizetés és a juttatási csomag.

A legutóbbi munkahelyváltások indokai között is ezeket a körülményeket sorakoztatták fel a megkérdezett munkavállalók:

a fizetés, illetve a juttatási csomag mellett az előrelépési vagy fejlődési lehetőség hiánya miatt kerestek másik munkahelyet.