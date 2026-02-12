  • Megjelenítés
Bejelentette a kormány: március 16-tól nagy változás jön a parkolásban
Gazdaság

Bejelentette a kormány: március 16-tól nagy változás jön a parkolásban

Portfolio
Március 16-a után, ha valaki mobiltelefonon parkol, akkor nem kell kényelmi díjat fizetnie - jelentette be Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár.

A Facebookra feltöltött videóban a politikus arról beszél, hogy eddig, hogyha valaki az automatába dobta be a parkolás díjat, akkor kifizette a parkolás díját, hogyha mobiltelefonon parkolt, akkor erre rájött a bizonyos "bosszantó" kényelmi díj.

Azzal az intézkedéssel, hogy március 16-ától ezt eltöröljük, összességében évente 3,5 milliárd forint marad az autósok zsebében.

Tavaly szeptemberben az e-matrica után törölte el a kényelmi díjat a kormány, az évente 2,5 milliárd megtakarítást okoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

