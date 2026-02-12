  • Megjelenítés
Egy éve még egy posvány diktatúra volt, már 10 százalékot nő a GDP, ahogy leváltották a rezsimet
Egy éve még egy posvány diktatúra volt, már 10 százalékot nő a GDP, ahogy leváltották a rezsimet

Portfolio
2026-ban megközelítheti a 10 százalékot Szíria gazdasági növekedése, ami az idei évre várt mintegy 5 százalékos bővülés duplája – mondta Mohamed Jiszr Barnie pénzügyminiszter a Bloomberg szerint.

A növekedési fordulatot az amerikai szankciók feloldása, a belső stabilitás javulása és a külföldre menekült, képzett munkaerő részleges hazatérése támogatja. A gazdaság 2010 és 2020 között több mint a felére zsugorodott, az országot 2018-ban alacsony jövedelmű kategóriába sorolta a Világbank, így a mostani bővülés alacsony bázisról indul.

Most a várakozások szerint 10 százalékot is ugorhat Szíria gazdasága.

A még bő egy éve Bassár el-Aszád rezsimje által uralt országban a szankciókat azért oldották fel, mert a polgárháborúban váratlanul győztek a korábbi lázadók 2024 decemberében. A korlátozások enyhítésének közvetlen gazdasági hatásai már láthatók.

A Chevron megállapodást írt alá az állami Syrian Petroleummal és a katari UCC Holdinggal földközi-tengeri olajkutatásról, és a kormány további – elsősorban amerikai – energetikai megállapodásokat vár. A korábbi években az olaj-, olívaolaj- és pisztáciaexport gyakorlatilag leállt, az energiaszektor összeomlása jelentős bevételkiesést okozott.

Kelet-Európa gazdasági modellje lefulladt, itt az ideje beruházni a jövőnkbe

Iránytű 2026-ra: így melegít be az ingatlanpiac a Portfolio Property Warm Upon

Ellátásbiztonsági káosz fenyegeti Európát, azonnali beavatkozást sürgetnek

A gazdaságélénkítés középpontjában az energia, az infrastruktúra és a távközlés áll. Szaúd-arábiai vállalatok beruházásokat jelentettek be a telekommunikációs hálózat fejlesztésére, egy északi repülőtér felújítására és egy új légitársaság létrehozására.

A kormány szabályozási reformokkal igyekszik vonzóbb befektetési környezetet teremteni, és 2026 végére tervezi az első hazai szuverén iszlám kötvény (szukuk) kibocsátását, ami új finanszírozási forrást nyithat a háború utáni újjáépítéshez.

