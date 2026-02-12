Friss időjárás-előrejelzés: betoppan a tavasz, térképen mutatjuk, hol lesz a legmelegebb Magyarországon

Az éjszakai órákban országszerte tovább növekszik a felhőzet, hajnalra sokfelé borult lesz az ég. A hajnali időszaktól az ország északnyugati részén fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Nyugat-Dunántúl szélvédett tájain pedig köd is képződhet.

Az ország különböző részein eltérő valószínűséggel alakulhat ki csapadék.

Nyugaton már a reggeli, délelőtti órákban csökken az eső és a zápor esélye, míg a Tiszántúl térségében fordul elő legkésőbb és legkisebb valószínűséggel csapadék.

Az érkező fronttal együtt az északnyugati szél is megerősödik.

A Dunántúl északi részén és az ország középső területein élénk, a magasabban fekvő hegyvidéki tájakon időnként kifejezetten erős széllökésekre lehet számítani. A hajnali minimumhőmérséklet 1 és 7 Celsius-fok között alakul.

A nappali órákban kedvezőbbé válik az időjárás: északnyugat felől tovább csökken a felhőzet. A felhőátvonulások közötti időszakokban már számottevő napsütés várható. Az ország északkeleti határvidékén maradhat legtovább borult az ég, de ott is legkésőbb a délutáni órákra megszűnik a csapadék.

A szeles idő napközben is jellemző marad. Az északnyugati áramlást sokfelé élénk, néhol kifejezetten erős széllökések kísérik.

A csúcshőmérséklet általában 10 és 15 Celsius-fok között várható.

Ugyanakkor a tartósabban felhős északkeleti országrészben ennél néhány fokkal hűvösebb idő valószínű.

Forrás: HungaroMet

