Itt a bejelentés az árrésstopról

3 hónappal, azaz május végéig meghosszabbítjuk az árréscsökkentést
- közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Tájékoztatásuk szerint az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához.
A legfrissebb inflációs adat ma érkezett, eszerint januárban mindössze 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon az egy évvel korábbi szinthez képest, ez elmarad az elemzők várakozásaitól. Utoljára 2018 márciusában láttunk ennél alacsonyabb számot.
- Az árrésstopot a kormány március 17-én vezette be, kezdetben 30 termékkörre, május 30-ig szóló hatállyal.
- Május 19-én a szabályozást kiterjesztették több drogériában kapható termékre is, ezeknél azonban nem 10, hanem 15 százalékos maximális árrést határoztak meg.
- Később döntés született az intézkedés augusztus 31-ig történő meghosszabbításáról, ám ez sem bizonyult végleges dátumnak: a következő határidő november 30. lett. Ekkor már érzékelhető volt, hogy a kabinet nem tervezi az árrésstop gyors kivezetését – a karácsonyi szezon előtt különösen nehéz lett volna elengedni az árakat.
- A hosszabbítás végül meg is érkezett, méghozzá 2026. február 28-ig, és nemcsak időben, hanem termékkörben is bővült az intézkedés. Ez összesen 13 új terméket jelentett, mivel a félkemény sajtokat az utolsó pillanatban kivették a körből. Ez nem független a trappista sajtokra vonatkozó élelmiszerkönyvi változásoktól.
- Most május vége az új dátum.
