Itt a bejelentés az árrésstopról

A kormány arról döntött, hogy meghosszabbítják az árrésstopot további 3 hónappal. A döntés nem okoz meglepetést: furcsa lett volna, ha a választások előtt elengedik az árakat, főleg úgy, hogy januárban 2,1 százalékos volt a visszatekintő drágulás. Ilyen alacsony adatot 2018 óta nem láttunk.

3 hónappal, azaz május végéig meghosszabbítjuk az árréscsökkentést

- közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Tájékoztatásuk szerint az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához.

A legfrissebb inflációs adat ma érkezett, eszerint januárban mindössze 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon az egy évvel korábbi szinthez képest, ez elmarad az elemzők várakozásaitól. Utoljára 2018 márciusában láttunk ennél alacsonyabb számot.

  • Az árrésstopot a kormány március 17-én vezette be, kezdetben 30 termékkörre, május 30-ig szóló hatállyal.
  • Május 19-én a szabályozást kiterjesztették több drogériában kapható termékre is, ezeknél azonban nem 10, hanem 15 százalékos maximális árrést határoztak meg.
  • Később döntés született az intézkedés augusztus 31-ig történő meghosszabbításáról, ám ez sem bizonyult végleges dátumnak: a következő határidő november 30. lett. Ekkor már érzékelhető volt, hogy a kabinet nem tervezi az árrésstop gyors kivezetését – a karácsonyi szezon előtt különösen nehéz lett volna elengedni az árakat.
  • A hosszabbítás végül meg is érkezett, méghozzá 2026. február 28-ig, és nemcsak időben, hanem termékkörben is bővült az intézkedés. Ez összesen 13 új terméket jelentett, mivel a félkemény sajtokat az utolsó pillanatban kivették a körből. Ez nem független a trappista sajtokra vonatkozó élelmiszerkönyvi változásoktól.
  • Most május vége az új dátum.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

