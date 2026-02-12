Kelet-Európa gazdasági modellje lefulladt, itt az ideje beruházni a jövőnkbe

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az egész kelet-közép-európai térség ismerős problémákkal néz szembe: a versenyképesség egyre inkább csökken, az eddigi egyik legnagyobb komparatív előnyt jelentő "olcsó" munkaerő egyre inkább drágul. Ha a cél a jelenlegi növekedési ütem fenntartása – neadjisten újra 3 százalékos bővülést szeretnénk látni –, akkor a jövőbe történő beruházás nem halogatható tovább – mutatott rá Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Bécsi Intézete. Az exportunk szenvedésének a kínai előretörés és Donald Trump amerikai elnök vámjai is megágyaztak, a régió hosszú távú jövője szempontjából pedig kulcskérdés, hogy hogyan lesz vége az orosz-ukrán háborúnak. Ha biztosak a garanciák, akkor nem kell minden fillért védelemre költeni, és megnyílhat az út más fejlesztések előtt.

Közép-Kelet-Európa régi növekedési modellje kifulladt. A munkaerő-tartalék elfogyott, a bérköltség már nem olyan alacsony, mint régen, az export döcög, a fogyasztás önmagában csak hervatag növekedéshez elegendő. Ezen ráadásul a régió kormányai is csak korlátozottan tudnak segíteni: a hiány sokfelé magas, a románoknál a piac már ki is követelte a kiigazítást. Mindez nyilvánvalóvá teszi, hogy ha szeretnénk ugyanakkora, vagy nagyobb növekedést fenntartani, mint eddig, akkor új modellre van szükség.

Trump nekünk fáj a legjobban

Az egyik legfájdalmasabb fejlemény, hogy a régió versenyképessége egyre inkább megbicsaklik. A versenyképesség kiemelten fontos az export szempontjából: ha a jelenlegi trend fennmarad, egyre kevésbé fogjuk tudni eladni a termékeinket és szolgáltatásainkat a világ piacain. Mindez a kis, nyitott közép-európai gazdaságok számára kifejezetten súlyos következményekkel jár: a gazdaság akkor "húz" igazán, ha exportvezérelt a növekedés.

Éppen ez a terület, ahol Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja a legnagyobb károkat okozza.

A térvesztés látványos: a Covid előtti időszakhoz képest az európai áruexport alakult a legkedvezőtlenebbül az összes nagyobb régió vagy ország közül.

Mindez természetesen a trumpi vámpolitikán kívül más tényezőknek is köszönhető, például a kontinens belső problémáinak és Kína folyamatos exportoffenzívájának. Az amerikai elnök azonban tovább ront a lefelé ívelő trenden, a helyzet pedig nem is biztos, hogy javulni fog a közeljövőben.

Jelenleg az látszik, hogy amíg Donald Trump hivatalban van, Európa minden egyes vélt sértésért, amit az Egyesült Államok ellen elkövet, új vámtarifákkal szembesülhet

– fogalmazta meg a problémát a Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Bécsi Intézete (wiiw) a 2026-2028-as időszakot vizsgáló gazdasági előrejelzésében. "Trump elnök vezetési stílusa úgy tűnik, hogy a folyamatos címlapra kerülésre épül, és a vámbejelentések (mindkét irányban) kedvelt eszközei ennek, amelyek gyakran Európát célozzák. Bár az export általában alacsonyabb arányt képvisel a GDP-ben, mint a világjárvány előtt, továbbra is kiemelt szerepet játszik a CESEE növekedési modelljében"

Emellett felhívták a figyelmet egy EKB tanulmányára, ami kimutatta, hogy amikor az USA protekcionistábbá vált Kínával szemben, akkor Kína részesedése az eurózóna importjából megnőtt. "Ha az Egyesült Államok tényleg sikeres lesz a fizetési egyenleg hiányának mérséklésében, akkor az eltünteti a kínai és európai termelési többlet fő felvevőcsatornáját a globális gazdaságban."

A megoldás: beruházni

Ha Közép-Kelet-Európa szeretné növelni a versenyképességét, nem maradt más lehetősége, mint beruházni.

Mivel a munkaerő-tartalék elfogyott, a bérköltségek pedig elszakadtak a termelékenységtől, ezért kiemelten fontosak lesznek a munkaerő iránti igényt mérséklő fejlesztések, például automatizáción vagy fokozott AI-használaton keresztül.

A beruházások beindulásához hozzájárulnak majd az enyhülő kamatkondíciók: a wiiw előrejelzése szerint például az MNB 100 bázispontnyi lazítást fog végrehajtani még idén. A szerdai inflációs adat tükrében ráadásul valószínű, hogy a lazítás még az első félévben kezdetét veszi.

A régiós kormányok jelentős részének azonban meg van kötve a keze a beruházások indításában. A román helyzet különösen súlyos, keleti szomszédunk még hosszú évekig nem térhet le a kiigazító pályáról. Az intézet ráadásul kiemeli: hazánkban is a deficit mérséklésére lesz szükség, a választások kimenetelétől függetlenül. Nemrég Orbán Viktor kijelentette, hogy idén és jövőre is 5 százalékos hiánnyal tervez a kormány – ez jelentősen magasabb, mint az unió által maximumként elfogadott 3 százalék. Korábban emellett azt mondta, hogy nem készülnek megszorításokra, mert azokra nincs szükség a jelenlegi helyzetben. Ugyanakkor elismerte, hogy a jelenlegi 5%-os költségvetési hiányt fokozatosan lejjebb kell hozni, és az államadósságot is csökkenteni kell.

Noha a kormányoknak szűk a mozgástere, az uniós pénzek némileg tudnak kompenzálni. Az időnyomás miatt sok országban most fokozott tempóval hívják le a pénzeket, hiszen a Covid után létrehozott nagy pénzügyi alap, az RRF fontos határideje 2026 augusztus – eddig kell jónéhány teljesítési mérföldkövet kipipálni. Litvánián és Horvátországon kívül, ahol már az összes kifizetés teljesült az alapból, mindenhol van még potenciál az alapban.

Az RRF-ből járó uniós pénzek hány százalékát fizették már ki az egyes országoknak január 15-ig? Forrás: Európai Bizottság, wiiw.

Magyarország helyzete speciális ebben a tekintetben. Az ábrát szemügyre véve feltűnő, hogy a lehívási rangsor legvégén állunk. Ez nem véletlen, hiszen az országnak járó forrásokat zárolták, azok sajnos (a szoros határidőt figyelembe véve) minden valószínűség szerint elvesznek majd.

Nagyon nem mindegy, hogyan lesz vége az orosz-ukrán háborúnak

A térségbe áramló beruházások tekintetében nagy jelentőséggel bír, hogy milyen módon zárul majd le az orosz-ukrán háború.

Nagyon csábító azt gondolni, hogy egy háború vége automatikusan gazdasági fellendülést hoz – a történelmi tapasztalat viszont nem egészen ezt a képet mutatja. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank vizsgálatai szerint a háborút követő gyors felzárkózás egyáltalán nem magától értetődő: sok ország 25 évvel később sem tér vissza a korábbi növekedési pályájára. A tartós és erőteljes helyreállítás esélyét több tényező növeli:

a háború előtti viszonylag jó növekedési dinamika

jól működő intézmények,

rövid konfliktus,

a háború alatti mérsékelt GDP-visszaesés,

és mindenekelőtt stabil béke, a harcok kiújulásának érdemi kockázata nélkül.

Ha a béke törékeny, az újjáépítés drágább, lassabb és sokkal inkább állami-donori pénzből, mintsem magántőkéből finanszírozott folyamat marad.

Ukrajna ebből a szempontból nehéz örökséggel indul. A háború előtti években a régió egyik leggyengébb növekedési teljesítményét mutatta, a demokratikus intézményei gyengék. A konfliktus pedig nemcsak 2022 óta tart, hanem valójában 2014-re nyúlik vissza, így a GDP-sokk is jelentős volt. Bár a gazdaság a vártnál gyorsabban alkalmazkodott, a kilábalás kulcsa így szinte teljes mértékben a biztonsági környezeten múlik. Ha a háború formálisan véget is ér, de a biztonsági garanciák gyengék, a befektetők tartósan magas kockázati prémiumot kérnek, rövid lejáratokkal és állami garanciákkal dolgoznak, az állam pedig továbbra is a források nagy részét védelemre kénytelen fordítani – ez visszaveti a hosszú távú növekedési reformokat.

Ezzel szemben egy olyan békerendezés, amelyhez kemény, hiteles külső biztonsági garanciák társulnak, valódi regionális gazdasági fellendülést indíthatna a wiiw elemzői szerint. Ilyen esetben az újjáépítés kezdetben donorforrásokra támaszkodna, de gyorsan megjelenne a magántőke: nőne a közvetlen külföldi tőkebefektetés, az infrastruktúra- és lakásépítési finanszírozás, a beszállítói hálózatok kiépítése. A háborús gazdaság torzulásai csökkennének, az állam kiszámíthatóbban tudna tervezni, ami javítaná az adósságfenntarthatóságot és az intézményi minőséget.

A közép-kelet-európai gazdaságok számára a különbség a két forgatókönyv között óriási.

Hiteles biztonsági háttér esetén a régió eszközeinek újraárazása következhet, erősödhet a működőtőke-beáramlás és a vállalati forrásbevonás, különösen az Ukrajnához kapcsolódó építőipari, alapanyag-, mérnöki, logisztikai és védelmi beszállítói láncokban. Ha viszont a béke csak papíron létezik, a térség tartósan magasabb kockázati környezetben ragad: a védelem első számú költségvetési tétellé válik, nő a kiszorítás veszélye más beruházások elől. Az energia- és ellátási láncok biztonsági alapon, drágábban szerveződnek újra, és az EU-bővítés gazdasági haszna is korlátozottabb marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images