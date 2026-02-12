  • Megjelenítés
Kormányinfó: a rezsistopról és az árintézkedésekről is bejelentést tett a kabinet
Kormányinfó: a rezsistopról és az árintézkedésekről is bejelentést tett a kabinet

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartanak. Az eseményen várhatóan az aktuális témák mellett a szerdai kormányülés döntéseit fogják ismertetni. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük.
Az otthoni energiatárolók programja egyelőre sikeres

Gulyás Gergely az otthonfelújítási és energiatárolási program kapcsán közölte: eddig 96 ezer igénylés érkezett. A támogatás keretösszege 100 milliárd forint, ugyanakkor a kormány nyitott annak megemelésére.

Elmondta, hogy a konstrukció 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, miközben egy rendszer telepítési költsége valamivel 3 millió forint felett van, így az állam a beruházás közel 80 százalékát finanszírozza. Hozzátette, hogy a napenergia-használat egyik alapvető problémája az időbeli eltérés: a termelés jellemzően akkor történik, amikor a háztartási fogyasztás alacsony, ezért a rendszer fenntarthatóságához és hatékony működéséhez tárolókapacitás-bővítésre van szükség.

Arra is kitért, hogy a technológia gyors fejlődése miatt a szaldóelszámolásból később kikerülők helyzete is változhat, és a következő években fejlettebb, akár olcsóbb tárolási megoldások válhatnak elérhetővé.

A kormány nem ért egyet a bíróságok döntésével

Mint arról beszámoltunk, múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök egy kormányrendeletben állította le, és tiltotta meg új eljárások indítását az önkormányzatok által a szolidaritási adó ügyében megkezdett vagy megkezdendő pereknél egy alkotmánybírósági döntésre hivatkozva.

Ezzel szemben a Fővárosi Törvényszék a szolidaritási adóról szóló kormányrendelettel ellentétes döntést hozott, és a Kúria is bírálta a szabályozást.

Gulyás Gergely a bíróságok szerepéről azt mondta: egyetlen feladatuk, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően járjanak el.

Cáfolja a kormány, hogy szó lett volna a gödi Samsung SDI ügyéről

Gulyás Gergely a gödi Samsung SDI-gyár ügyét – miszerint az üzemben az egészségügyi határértékeket meghaladó szennyezéskoncentrációkat mértek, amely egészségkárosodást okozott a dolgozóknál, de a cég vezetése nem tett ez ellen semmit – kampánycélú támadásnak minősítette. Azt mondta, kampányhazugságról van szó, és jelezte, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter feljelentést tett, valamint pert indított az ügyről hatósági jelentések alapján beszámoló Telex ellen.

Arra a felvetésre, hogy napirenden volt-e a gyár működése kormányülésen, illetve tervez-e a kabinet bármilyen további lépést vagy konzultációt az ügyben, azt válaszolta: a vállalatok működését a munkavédelmi hatóságok ellenőrzik, és ha szabályszegés történik, a hatóságok bírságot szabnak ki. Álláspontja szerint külön konzultáció nem indokolt. Hozzátette, hogy a gödi gyár „maximálisan biztonságos”, és a környéken nem történt határérték-túllépés.

Külföldről hazaérkezőknek is jár az Otthon Start

Gulyás Gergely ismertette, hogy azok is jogosultak a 3 százalékos fix kamatozású otthonteremtési támogatásra, akik korábban külföldön dolgoztak, és hazatelepültek Magyarországra.

Elmondta, hogy a jelenlegi szabályok szerint a támogatáshoz belföldi munkaviszony igazolása szükséges. A kormány ugyanakkor vizsgálja annak lehetőségét, hogy a jogosultsági feltételeket kiterjesszék azokra is, akik hazaköltöznek és Magyarországon létesítenek lakóhelyet. A hatályos szabályozás szerint azonban továbbra is magyarországi munkaviszony szükséges.

Rubio után Trump is érkezik?

A külpolitikai kérdésekre reagálva a miniszter kitért arra is, hogy az amerikai külügyminisztérium megerősítette: Marco Rubio Budapestre látogat, amikor Európába utazik a Müncheni Biztonsági Konferenciára.

Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy mindez előrevetíti-e Donald Trump budapesti látogatását a kampányidőszakban, konkrét ígéretet nem tett, és jelezte, hogy a jövő hét elején várható döntés az amerikai találkozóval összefüggő kérdésekben. Mint ismert Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonba látogat a következő hetekben.

A rendvédelmi dolgozók bérezéséről is volt egyeztetés

Gulyás Gergely egy kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a rendvédelmi szervek igazgatási dolgozóival egyeztetés zajlott a bérezés kérdéséről. Felidézte, hogy Pintér Sándor belügyminiszter korábban bejelentette: az érintett munkavállalók a hónap végén bruttó 400 ezer forintos egyszeri juttatást kapnak.

A miniszter elmondása szerint az idei évben további béremelés vagy újabb egyszeri kifizetés lehetősége is felmerült, a döntés azonban egy egyszeri, „súlyozott” megoldás irányába mutat. Hangsúlyozta, hogy a rendvédelmi dolgozók béremelése indokolt, és a kormány terveiben szerepel a bérek rendezése, ugyanakkor konkrét új emelési ütemezést nem jelentett be.

Máris érkeznek az extranyugdíjak

A február havi nyugdíjak teljes összegét már csütörtökön elkezdte elutalni a kormány, míg a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első heti részlete pénteken érkezik majd a számlákra – erősítette meg Vitályos Eszter kormányszóvivő a korábbi bejelentést.

Meghallgatták Lázár János minisztériumát

A kormány a kátyúhelyzet miatt kérte az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium tájékoztatását. Magyarországon 182 ezer kilométernyi út van, a friss adatok szerint a télen 4500 szakaszon keletkeztek új úthibák, a balesetveszélyes mélységű kátyúkat elsőbbséggel javítják. Gulyás Gergely közölte azt is, hogy az önkormányzatokat is felszólítják, hogy aktívan vegyenek részt a kátyúzási feladatok ellátásában.

Jön a rezsitámogatás

Mindenki értesítést fog kapni a rezsistopról. Ennek a legfontosabb része, ha valaki nem gázra vagy távhőre, hanem villamos energiára kéri a támogatást, akkor arról külön kell nyilatkoznia, az értesítő ennek ügymenetét is tartalmazza majd – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az árrésstopot fenntartja a kormány

A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja május végéig az árrésstopot, mivel azt sikeresnek értékelik az infláció elleni fellépésben – mondta el Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. A politikus arról is beszélt, hogy szerinte a 2,1 százalékos januári inflációs adat is visszaigazolja az intézkedés hatékonyságát.

Ukrajnáról is szó esett

A kormány az ukrajnai helyzet és a kétoldalú kapcsolatok értékelésével kezdte a szerdai ülését. Gulyás Gergely azt mondta, hogy úgy értékelték, hogy politikai és katonai fenyegetéseket is megfogalmaztak már Magyarország ellen. Szerintük az az állítólagos, nem rég kiszivárgott terv, amely Ukrajna tagállamokat megillető jogok nélküli EU-ba való felvételéről szóló terv elfogadhatatlan, valamint a Politico erről szóló cikkében a magyar választásokba beavatkozási kísérletek is kiolvashatók.

Késéssel kezdődik a sajtótájékoztató

Várhatóan 10 perc múlva érkeznek csak a kormány bejelentései.

Hamarosan bejelentéseket tesz a kormány a friss döntésekről

A csütörtöki kormányinfó több, a gazdaságpolitika szempontjából érzékeny témát is érinthet, különösen annak fényében, hogy a reggel közzétett adatok szerint januárban a vártnál nagyobb mértékben, 2,1 százalékra lassult az infláció. A friss adat új helyzetet teremthet a költségvetési intézkedéseknél és a kamatpályánál is.

A kormány már bejelentette, hogy május végéig meghosszabbítja az árrésstopokat.

Várhatóan a sajtótájékoztatóan részletesen ismertetik, milyen termékkörre és feltételekkel marad fenn a korlátozás, illetve milyen hatást várnak az intézkedéstől az infláció alakulására.

Szóba kerülhetnek a háztartásoknak érkező jövedelemtranszferek is, így a kétgyermekes anyák szja-mentessége, a családi adókedvezmény növelése, a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti kifizetésének költségvetési és keresleti hatásai.

Várhatóan érintik Orbán Viktor kormányfő várható szombati évértékelő beszédének főbb irányait is, különösen a gazdasági és családpolitikai hangsúlyokat.

Téma lehet a kormányzat álláspontja a gödi akkumulátorgyárral kapcsolatos legutóbbi hírekről, mely szerint a cégnél súlyos munkaügyi visszaélések történtek, több dolgozó egészségkárosodásáról tudott a cég. A Telex korábbi cikke szerint egy kormányülésen is felmerült, ahol úgy döntöttek, hogy ideiglenesen sem állítatják le az üzem működését, noha állítólagos titkosszolgálati jelentések is születtek a visszaélésekről. Az ügyről, annak esetleges gazdasági, környezetvédelmi vagy beruházáspolitikai következményeiről is szó lehet.

Beszámolhatnak a kínai külügyminiszterrel folytatott tárgyalások eredményeiről is, különös tekintettel a gazdasági és beruházási együttműködésre.

Napirendre kerülhet a vendéglátóipar megsegítését célzó akcióterv, amely a gyenge kereslet és a költségnyomás enyhítését célozza.

A kormányinfó időzítése egybeesik azzal, hogy Belgiumban informális uniós csúcstalálkozót tartanak, ahol a versenyképesség, a belső piac megerősítése és az EU gazdasági mozgásterének bővítése kerül napirendre.

Az eseményről folyamatosan frissülő cikkünkben élőben tudósítunk.

Címlapkép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 5-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Purger Tamás.

