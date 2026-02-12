Megszólaltak a boltok az árrésstop meghosszabbításával kapcsolatban

A kormány – bárminemű szakmai egyeztetés nélkül – május végéig meghosszabbította az árréscsökkentést, azaz az árrésstop rendelet hatályát, ami jól jelzi a szabályozási környezet kiszámíthatatlanságát - írja a nagy hazai láncokat tömörítő Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ).

Álláspontjuk szerint az árréskorlátozás csak felületi és rövid távú kezelésre alkalmas, mert nem veszi figyelembe a beszállítók felől érkező áremelési törekvéseket, a piaci környezet adottságait, az ellátási lánc szinten fennálló hatékonysági problémákat, valamint a választás előtt kiáramló jövedelmek kereslet- és árnövelő hatását.

Ilyen formában az árrésstop alkalmatlan az áremelkedés kezelésére, erre csak az egészséges verseny képes

- írják.

Az élelmiszer, illetve napicikk kiskereskedők jövedelmezősége tovább romlik, a beruházások elmaradnak, a boltbezárások csökkenése nem áll meg, és mindennek a fogyasztók látják kárát. Ezzel szemben az árréstop kivezetésének a nemzetgazdasági miniszter által megszabott feltételei már rég teljesültek, az élelmiszer infláció a KSH mai adatai szerint 2,1 százalék.

A kormány ma jelentette be, hogy az árrésstopot meghosszabbítják május végéig. Erre már reagált lapunknak a Tisza Párt is.

Az árrésstopot a kormány március 17-én vezette be, kezdetben 30 termékkörre, május 30-ig szóló hatállyal.

Május 19-én a szabályozást kiterjesztették több drogériában kapható termékre is, ezeknél azonban nem 10, hanem 15 százalékos maximális árrést határoztak meg.

Később döntés született az intézkedés augusztus 31-ig történő meghosszabbításáról, ám ez sem bizonyult végleges dátumnak: a következő határidő november 30. lett. Ekkor már érzékelhető volt, hogy a kabinet nem tervezi az árrésstop gyors kivezetését – a karácsonyi szezon előtt különösen nehéz lett volna elengedni az árakat.

A hosszabbítás végül meg is érkezett, méghozzá 2026. február 28-ig, és nemcsak időben, hanem termékkörben is bővült az intézkedés. Ez összesen 13 új terméket jelentett, mivel a félkemény sajtokat az utolsó pillanatban kivették a körből. Ez nem független a trappista sajtokra vonatkozó élelmiszerkönyvi változásoktól.

Most május vége az új dátum.

