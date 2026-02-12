Megszólaltak az elemzők a kulcsfontosságú adatról: indulhat a kamatcsökkentés Magyarországon

A vártnál alacsonyabb, 2,1% volt az infláció januárban Magyarországon, ez pedig azt jelenti, hogy várhatóan két héten belül csökkenti majd a kamatot az MNB Monetáris Tanácsa – kommentálták az elemzők a csütörtök reggel megjelent adatot. Így majdnem másfél év után kezdődhet el a 6,5%-os alapkamat fokozatos lefaragása.

Januárban 2,1%-ra csökkent az infláció, ami 2018 márciusa óta nem látott alacsony érték volt – derül ki a KSH csütörtök reggeli beszámolójából. Ráadásul az áremelkedési ütem elmaradt a várakozásoktól is, hiszen a Portfolio által megkérdezett szakértők előzetesen 2,3%-os értékre számítottak.

Az adat megnyithatja az utat az alapkamat csökkentése előtt, éppen ezért a forint viszonylag intenzív gyengüléssel reagált a statisztikára.

Az ING Bank csütörtök reggeli devizapiaci elemzésében azt emeli ki, hogy a jegybank számára kulcsfontosságú maginfláció 3,8%-ról 2,7%-ra csökkent, illetve a decemberben kellemetlen meglepetést okozó szolgáltatásinfláció is 6,8%-ról 5%-ra szelídült. Éppen ezért szerintük

a mostani adat elég lesz ahhoz, hogy a 2024 szeptembere óta változatlan 6,5%-os alapkamat csökkentése megkezdődjön.

A Monetáris Tanács február 24-i ülésén 25 bázispontos lazításra számít az ING, majd márciusban még egy ugyanolyan lépéssel folytatódhat a ciklus. Az év végéig ezt követően még további egy lazítás jöhet, így 5,75%-on zárhatja az évet az alapkamat. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy kulcsfontosságú lesz az áprilisi parlamenti választásra adott piacin reakció a kamat alakulása szempontjából.

A forint gyengüléssel reagált az adat megjelenésére, 380 fölé emelkedett vissza az euró jegyzése. Az ING Bank szakemberei szerint rövidtávon itt is maradhat a 381-383-as sávban.

Várhatóan a bázishatások miatt tavasszal a mostaninál nagyobb, esetleg a jegybanki cél feletti inflációt látunk majd – kommentálta az adatot Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője. A mai adat alapján az év eleji átárazások nem voltak különösebben erősek – legalábbis az, ami januárra esett belőlük - , sőt, kifejezetten alacsonyan alakultak, ilyen alacsony januári havi alapú inflációt (0,3 százalék) ritkán látni – tette hozzá.

Regős szerint a mai adat alapján továbbra is az a fő kérdés, hogy mit tesz az MNB: vág-e már februárban, megvárja a márciust, amikor is megjelenik az új inflációs jelentés és még többet tudunk az év eleji átárazásokról vagy megvárja az április vagy májusi kamatdöntő ülést, amikor is jobban látjuk a választások utáni pénzpiaci helyzetet (túl vagyunk talán a turbulensebb időszakon) és látjuk már azt is, hogy a fiskális lazítás nyomán megnövekvő kereslet hogyan befolyásolta az inflációt. Bár az év eleji inflációs adatok szép képet mutatnak, ebben a bázishatások és a kereslet élénkülése miatt biztosan lesz romlás – a kérdés csak az, hogy mekkora - hangsúlyozta. Vagyis, ha óvatos a jegybank, akkor ezekkel tudja indokolni esetleg a kamat tartását februárban, de az kétségtelen, hogy sokkal közelebb kerültünk a februári lazításhoz Regős Gábor szerint is.

Az éves szintű infláció jelentősebb lassulását a 2025-ről örökölt bázishatás és a hatósági árkorlátozások is érdemben segítették – véli Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője. Hozzátette, hogy a termelői árnyomás csökkenése és az alacsony energiaárak kedvező képet vetítenek előre a rövidebb távú folyamatok alakulása szempontjából. A globális élelmiszerárak is hónapok óta csökkennek és főként az európai tejpiaci túlkínálatnak köszönhetően a következő hónapokban lefelé mutató kockázatot jelentenek. A várakozások alatti adat szerinte is megteremtheti a kamatcsökkentés lehetőségét februárban.

