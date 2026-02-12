Részleges leállás fenyegeti az amerikai belbiztonságot

A javaslat elfogadásához szükséges
60 szavazat helyett a támogatók csupán 52 voksot tudtak összegyűjteni,
47 ellenszavazat mellett. A döntés következtében valószínűbbé vált, hogy a minisztérium szombattól finanszírozás nélkül marad, ez részleges leálláshoz vezethet. Szakértők ugyanakkor megjegyzik, hogy egy esetleges leállásnak a gyakorlatban várhatóan csak csekély közvetlen hatása lenne a tárca működésére.
A demokraták álláspontja szerint mindaddig nem hajlandók megszavazni a költségvetést, amíg a republikánusok nem járulnak hozzá olyan reformokhoz, amelyek szorosabb ellenőrzés alá vonnák a bevándorlási tisztek jogköreit. A mostani voksolást eszközként használták fel, hogy nyomást gyakoroljanak a Trump-adminisztrációra a
bevándorlási szigorítások enyhítése érdekében.
A politikai csatározás hátterében komoly társadalmi feszültség húzódik. A minisztériummal szemben az elmúlt hetekben széles körű felháborodás bontakozott ki, miután a tárca emberei a múlt hónapban két amerikai állampolgárt is megöltek Minneapolisban.
