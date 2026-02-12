Riasztó adatokról beszél már a jegybank is, bedőlés közeli helyzetbe kerül az orosz gazdaság

Elvira Nabjullina jegybankelnök agresszív inflációellenes politikája miatt az orosz központi bank kényes egyensúlyozásra kényszerül: egyszerre kell elkerülnie a recessziót, és meg kell előznie, hogy a bankszektorban felgyülemlő feszültségek pénzügyi válsággá fajuljanak. Eközben a háborúban álló ország gazdasága lassul, csak a hadiipar tartja felszínen.

A magas kamatok gazdasági hatásainak tompítása miatt az orosz jegybank arra ösztönzi a hitelezőket, hogy tárgyalják újra a hiteleket, és inkább tartsák életben a vállalatokat – számolt be a Bloomberg.

Ez azonban teret ad a kockázatosabb hitelek felhalmozódásának, amelyek később veszteséggé válhatnak.

Ezzel párhuzamosan a felügyeleti hatóságok szigorítják a tőkekövetelményeket, hogy a szektor képes legyen elnyelni a veszteségeket – ami viszont korlátozhatja az új hitelezést.

Az Ukrajna elleni háború ötödik évéhez közeledve, a nyugati szankciók szorításában a jegybank egyre nagyobb nyomás alatt kénytelen navigálni. A hivatalos adatok szerint a késedelmes hiteltörlesztések aránya továbbra is alacsony, ám az átstrukturált vállalati hitelek növekvő részesedése riasztó jelzés, mert egyre több cég küzd a törlesztéssel.

A kockázatosnak minősített átstrukturált hitelek a harmadik negyedév végén még csak kisebb szeletet tettek ki a vállalati hitelezésen belül:

az összes ilye hitel aránya ugyanakkor 15,3 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 12,9 százalékról.

A szűkülő exportpiacok, a magasabb adók és az emelkedő költségek egyre nehezebb helyzetbe hozzák a vállalatokat. A magas kamatkörnyezet tovább fokozza a nyomást: növeli az adósságszolgálat költségeit, miközben visszafogja a belföldi keresletet.

A vállalati hitelezés növekedése 2025-ben lelassult az előző évek fellendülése után, de továbbra is kétszámjegyű maradt, jóllehet az irányadó kamat fél éven át rekordmagas, 21 százalékos szinten állt.

Mivel idén nem várható érdemi javulás, az adósságtörlesztési nyomás továbbra is magas marad, még úgy is, hogy a jegybank megkezdte a monetáris lazítást.

Pénteken döntenek arról, van-e tér a jelenlegi, 16 százalékos irányadó kamat további csökkentésére.

A jegybanki statisztikák szerint a problémás adósságok aránya a harmadik negyedév végén 11,4 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 10,9 százalékról. Ezen belül azonban a kétesnek és veszteségesnek minősített hitelek aránya változatlanul 4,7 százalék maradt. A problémás hitelek céltartalékkal és magas minőségű fedezettel való lefedettsége mintegy 54 százalék, ami azt jelenti, hogy a bankok a 10 400 milliárd rubeles (135 milliárd dolláros) portfólió nagyjából felén vannak kitéve potenciális veszteségeknek.

A jegybank által biztosított mozgástér miatt ugyanakkor a bankok könyveiben szereplő problémás hitelek szintje nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a tényleges kockázatokat.

Az újratárgyalt adósságok elsősorban az ingatlan-, az olaj- és gáziparban, a fém- és széniparban, valamint a feldolgozóiparban és a pénzügyi szektorban koncentrálódnak.

A bankoknak 2026-ra elvben elegendő tőkével kellene rendelkezniük a potenciális veszteségek elnyelésére, ám a problémás vállalati hitelek gyorsabb emelkedése ronthatja a szektor teljesítményét – figyelmeztetett Konsztantyin Borodulin, a Nemzeti Minősítő Ügynökség pénzintézeti minősítésekért felelős ügyvezető igazgatója a Bloombergnek nyilatkozva.

Ha a döntéshozók folytatják a kamatcsökkentéseket, az adósságtörlesztési terhek idővel enyhülhetnek, és a pénzáramlások a gazdaság élénkülésével párhuzamosan javulhatnak. Ez akár nyereségessé is tehet egyes átstrukturált hiteleket a bankok számára, ahelyett hogy tartósan kockázati forrást jelentenének.

Az elemzők azonban óvatosságra intenek a gyors javulással kapcsolatban. A jegybank maga is figyelmeztetett arra, hogy a monetáris lazítás folyamata megszakadhat, és a hitelfelvételi költségek huzamosabb ideig magasak maradhatnak, ráadásul a lazább politika hatása is csak késleltetve jelentkezik a gazdaságban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images