Szijjártó megszólalt Paks II. ügyében, fontos dolgot jelentett be
Portfolio
A francia Framatome vállalat képviselőivel folytatott egyeztetést követően „felgyorsítjuk a paksi atomerőmű bővítését” - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtök délelőtt. A bejelentés azt követően érkezett, hogy a régóta húzódó atomprojektben újabb fordulat történt: az irányítástechnikai rendszer kivitelezéséért részben felelős német Siemens Energy a jelek szerint kiszáll a beruházásból, mivel a szükséges német kormányzati engedélyek hiányában nem tudja teljesíteni a szerződéses kötelezettségeit.

Tegnap számoltunk be arról, hogy a német kormányzat megtagadta az exportengedélyt a Siemens Energy-től a paksi bővítési projekt irányítástechnikájának leszállítására. Az általunk megkérdezett szakértő ezt úgy értékelte, hogy adott esetben, ha emiatt a kivitelezési tervek módosítására is szükség lesz, akkor a projekt

az első betonöntéstől számított 8-9 éves kivitelezési időből is kicsúszhat.

Érdemes hozzátenni, hogy a kormányzat ütemterve alapján az 5. és 6. blokk 2031-2032 között állhat kereskedelmi üzembe. A gyakorlat azonban mást mutat: a hasonló méretű és technológiájú nukleáris projekteket alapul véve az építkezés hosszabb, emiatt optimális esetben is csak a következő évtized közepére indulhat be Paks II.

Azonban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján, amelyet a VG írt meg, "a paksi atomerőmű-bővítés felgyorsításáról " beszélt.

A francia cég lesz felelős a paksi reaktorok egyik kritikus fontosságú komponense, az irányítástechnikai rendszer szállításáért

- mondta Szijjártó a francia Framatome nukleáris vállalat képviselőivel folytatott egyeztetés után.

A tárcavezető kiemelte, hogy a francia partner folyamatosan bővíti szerepvállalását a paksi projektben. Ez azért kedvező, mert a francia technológia a nukleáris iparág élvonalába tartozik, és a magyar, illetve a francia kormány között szoros partnerség alakult ki az atomenergia területén - tette hozzá.

A francia cég úgy jön képbe, hogy a Siemens Energy a Framatome vállalattal, egy közös konzorcium keretében szerződött le a Roszatommal az irányítástechnikai rendszer kivitelezésére. A nemzetközi Roszatom-projektekben a bevett gyakorlat az volt eddig, hogy a biztonsági vezérléstechnikát a francia fél szállította, Siemens-komponensekkel, míg a nem biztonsági (például turbinaoldali) rendszereket tipikusan a német fél adta.

Az viszont továbbra sem egyértelmű, hogy mekkora kárt okozott a német vállalat kiesése.

Amennyiben a Framatome valóban benne marad a projektben konzorciumi partnere nélkül is, az továbbra is nagy kérdés, hogy a Siemens Energy által legyártott komponenseket miként tudja pótolni a francia vállalat, milyen partnerségi lehetőségei vannak.

A kérdések tisztázása érdekében felkerestük az érintetteket, válasz egyelőre nem érkezett.

Címlapkép forrása: Paks II. Zrt.

