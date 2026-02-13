Dermesztő fordulat jön a hétvégén: sarkvidéki légtömeg tör be az országba

A téli időszakban jelentős átrendeződés zajlik kontinensünk légterében. Európa felett a nyugati áramlás a szokásosnál jóval erősebbé válik,

ami gyorsan változó időjárási helyzeteket eredményez.

A jelenlegi enyhébb, szeles időjárást egy kelet felé vonuló ciklon és annak hidegfrontja alakította ki. Ez a front kisöpörte a korábban a Kárpát-medencében beragadt, párásabb és viszonylag hűvösebb levegőt. Helyére óceáni eredetű, enyhébb légtömeg érkezett.

A hétvégén átmeneti fordulat várható. Sarkvidéki eredetű hideg levegő tör be déli irányba, ami mediterrán ciklon kialakulásához vezet. Ez a ciklon hazánktól délre vonul el, így elsősorban az ország déli területei kerülhetnek a csapadékzóna hatása alá.

A ciklon hátoldalán csak korlátozott mennyiségű hideg levegő éri el térségünket. Emiatt ugyan számottevő lehűlés jön, de a hőmérséklet vasárnapra legfeljebb az évszaknak megfelelő szintre süllyed. A tartós, fagypont alatti, valóban téli időjárás inkább a Kárpátoktól és az Alpoktól északabbra fekvő területeken valószínű.

A jövő hét elején már nyugat felől érkezik a következő ciklon. Ez az időjárási rendszer újabb csapadékot hoz, és ismét enyhébb léghullámok áramlanak fölénk.

Az előrejelzések bizonytalanságát jelentősen növeli, hogy a hőmérséklet a fagypont környékén ingadozik, miközben a légköri helyzet rendkívül dinamikusan változik. Ez az átlagosnál nagyobb eltérést okozhat a részletekben, különösen a havazás területi eloszlása és valószínűsége tekintetében a közelgő hűvösebb időszakban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio