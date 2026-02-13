  • Megjelenítés
Drasztikus lépésre készül Németország: felrúgnák a létfontosságú szabályt a biztonság érdekében
Gazdaság

Drasztikus lépésre készül Németország: felrúgnák a létfontosságú szabályt a biztonság érdekében

Portfolio
Németország azt fontolgatja, hogy az állami nyersanyagalapot mentesíti az alkotmányban rögzített adósságfék hatálya alól. A lépés célja, hogy nagyobb pénzügyi mozgásteret biztosítsanak a kritikus nyersanyag-ellátási láncok diverzifikálásához - írja a Bloomberg.

Lars Klingbeil, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) társelnöke a müncheni biztonságpolitikai konferencián, a Bloomberg Televíziónak adott interjúban beszélt a tervekről. Elmondta, hogy bár végleges döntés még nem született, egyértelműen további forrásokra van szükség. Úgy fogalmazott:

sem ipari, sem nemzetbiztonsági szempontból nem engedhető meg, hogy az ország kiszolgáltatott maradjon a kritikus nyersanyagok és az ellátási láncok területén.

A felvetés a hadiipar modernizációjával összefüggésben került napirendre. A Bloomberg csütörtöki értesülései szerint a német hatóságok vizsgálják a védelmi ipari vállalatok Kínához – és újabban az Egyesült Államokhoz – fűződő kapcsolatait, és terveket dolgoznak ki a függőségek csökkentésére. Ennek egyik eszköze lehetne az adósságfék szabályainak lazítása, amely lehetővé tenné a nyersanyagalap forrásainak bővítését.

Klingbeil hangsúlyozta: a Kínától való függőség felszámolása nem járhat azzal, hogy Németország cserébe az Egyesült Államoknak válik kiszolgáltatottá. A politikus szerint mindkét irányban mérsékelni kell a gazdasági kitettséget.

Még több Gazdaság

Vigyázat, súlyos karambol az M1-es autópályán

Fontos bejelentés jött a rezsiszámlákról - Ha nem lép időben, bukja a támogatást

EU-s recept, amiben éppen a „hagyma” lehet az, amitől nem lesz sírás

Németország mintegy két éve hozott létre egy egymilliárd eurós állami nyersanyagalapot. Ez a szervezet bányászati, feldolgozási és újrahasznosítási projektekbe fektet a beszerzési források bővítése céljából. Az alap viszonylag csekély mérete azonban a kezdetektől kétségeket ébresztett azzal kapcsolatban, hogy az eszköz képes-e érdemben csökkenteni a kínai nyersanyagimporttól való függőséget.

Az adósságfék intézményét az alkotmány rögzíti, korlátozva ezzel az állam nettó hitelfelvételét.

Európa legnagyobb gazdasága tavaly a védelmi kiadásokat már mentesítette a szabály hatálya alól, hogy a katonai beruházásokra rugalmasabban tudjon forrást biztosítani. A tervek szerint a nyersanyagalap lehetne a következő kivétel.

Kapcsolódó cikkünk

Keményen odaszólt Trumpnak Európa vezető hatalma: már nem is Amerika vezeti a világot?

Kimondta Európa legerősebb vezetője: közeledik a pont, ahol megroppan Oroszország - Ez lesz a béke kulcsa

Visszatérhet a közéletbe Angela Merkel

Friss kutatás: a nyugati lakosság már a legrosszabb forgatókönyvre készül - Azt mondják, világháború jöhet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Megszületett a döntés: megindulnak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával
Moszkvában már pánikolnak, hogy Marco Rubio budapesti látogatásán kegyelemdöfést kaphat Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility