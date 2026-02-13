Drasztikus lépésre készül Németország: felrúgnák a létfontosságú szabályt a biztonság érdekében

Lars Klingbeil, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) társelnöke a müncheni biztonságpolitikai konferencián, a Bloomberg Televíziónak adott interjúban beszélt a tervekről. Elmondta, hogy bár végleges döntés még nem született, egyértelműen további forrásokra van szükség. Úgy fogalmazott:

sem ipari, sem nemzetbiztonsági szempontból nem engedhető meg, hogy az ország kiszolgáltatott maradjon a kritikus nyersanyagok és az ellátási láncok területén.

A felvetés a hadiipar modernizációjával összefüggésben került napirendre. A Bloomberg csütörtöki értesülései szerint a német hatóságok vizsgálják a védelmi ipari vállalatok Kínához – és újabban az Egyesült Államokhoz – fűződő kapcsolatait, és terveket dolgoznak ki a függőségek csökkentésére. Ennek egyik eszköze lehetne az adósságfék szabályainak lazítása, amely lehetővé tenné a nyersanyagalap forrásainak bővítését.

Klingbeil hangsúlyozta: a Kínától való függőség felszámolása nem járhat azzal, hogy Németország cserébe az Egyesült Államoknak válik kiszolgáltatottá. A politikus szerint mindkét irányban mérsékelni kell a gazdasági kitettséget.

Németország mintegy két éve hozott létre egy egymilliárd eurós állami nyersanyagalapot. Ez a szervezet bányászati, feldolgozási és újrahasznosítási projektekbe fektet a beszerzési források bővítése céljából. Az alap viszonylag csekély mérete azonban a kezdetektől kétségeket ébresztett azzal kapcsolatban, hogy az eszköz képes-e érdemben csökkenteni a kínai nyersanyagimporttól való függőséget.

Az adósságfék intézményét az alkotmány rögzíti, korlátozva ezzel az állam nettó hitelfelvételét.

Európa legnagyobb gazdasága tavaly a védelmi kiadásokat már mentesítette a szabály hatálya alól, hogy a katonai beruházásokra rugalmasabban tudjon forrást biztosítani. A tervek szerint a nyersanyagalap lehetne a következő kivétel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images