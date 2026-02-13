EU-s recept, amiben éppen a „hagyma” lehet az, amitől nem lesz sírás

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Miközben az elmúlt nyolc évtizedben az egyre szorosabb unió felé rángatták előre magukat, az európai föderalisták nemes célok lobogói alatt meneteltek. Először jött egy európai „Tanács”, később számos, mindenféle szabadkereskedelmi „Társulásra” épülő európai „Közösség”. Azután 1993-ban megszületett az európai „Unió”. Sokak számára a következő nyilvánvaló lépés az Európai Egyesült Államok. Nem addig van a! Ehelyett a kontinentális összeborulás új és váratlan formája szökkent szárba: az "Európai Hagyma".

Bár el lehetne játszadozni eme aranyos szójáték frappáns lefordításával, vagy még inkább: magyarításával, a cikk keretein belül elég azt tudni, hogy a European Union (Európai Unió) áll szemben a. European Onion (Európai Hagyma) összetétellel.

Az ötlet lényege, hogy az európai integrációnak is azt a hagymaszerű formát kellene öltenie, amelyet az igen szellemes, „mellékállásban” Belgium miniszterelnökeként funkcionáló Bart De Wever agyalt ki – poénból.

Nemrégiben viccesen megjegyezte, hogy évekig félrehallotta Charles Michelt, egy angolul erős akcentussal beszélő honfitársát, az Európai Tanács korábbi elnökét, amikor az „ijüröpien jünion”-ről beszélt. „The European… Onion?” Az Európai... Hagyma? A félreértés véletlenül szerencsésnek bizonyult.

Úgy gondolom, hogy pontosan ez az, amivé Európának válnia kell – egy többrétegű hagymává,

mondta De Wever.

És nem csak De Wever az, aki úgy véli, hogy a kamrák könnyfakasztó örökös lakója – amely kontinensszerte számos recept alapja, a rizottótól a svéd húsgolyón keresztül a lengyel pirogig – ízletes megoldást kínál több tucatnyi európai országnak a hatékonyabb együttműködésre.

A dolgok jelen állása szerint a földrészt egy „mindenkire jó” / univerzális modellel irányítják, amely így nem tud gyorsabban haladni, mint a leglassabb tag. Egy rétegzett megközelítés, amelyben egyes országok egy föderalizált magot alkotnak, míg mások a lazább külső rétegekben maradnak, segítene Európának lépést tartani az új, kemény geopolitikai világban.

Az Európai Hagyma egy komoly időkben komolyan vehető vicc.

A hagymás ötlet már el is kezdett gyökeret ereszteni. A „Tettre Készek Koalíciójából” válogathatunk bőven. A Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország és Spanyolország alkotta új, nehézsúlyú „E6” csoport a gazdasági integráció úttörő magjaként pozícionálja magát. A biztonsági kérdések informális megtárgyalásához ott van a még szűkebb, Franciaország, Németország és (az EU-n kívüli) Nagy-Britannia által alkotott E3 csoport.

Amikor tavaly decemberben a 27 EU-tagállam egy kis csoportja blokkolt egy Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós (106 milliárd dolláros) támogatást, 24-en úgy döntöttek, hogy ettől nem hátrálnak meg, és odébb tessékelték a magyar, a cseh és a szlovák kormányt.

Elfogadták, hogy néhány ország a hagyma külső rétegét választja, és ezzel megakadályozták, hogy az egész terv könnyes véget érjen.

Az „törtetve haladó” országok csoportja nem tejesen új jelenség Európában. Egyrészt az EU nem az egyetlen banda a fesztiválon. A NATO szövetsége az EU tagállamainak többségét, de nem mindegyikét, valamint néhány, a klubon kívüli országot (nevezetesen Nagy-Britanniát és Amerikát) foglalja magában.

Még az EU-n belül is van két nagy föderalizációs vívmány, az egységes valuta és a schengeni útlevélmentes övezet, amely a legtöbb, de nem az összes tagállamot érinti.

És bár egyre több EU-döntés kerül át a minősített többségi szavazásra, ahol a nagy országok nagyobb súllyal bírnak, és az ellenkezőket kényszeríthetik a együttműködésre, a legkényesebb döntéseket általában addig kell formálni, amíg mindenki egyetért (vagy meg tud békélni vele). A kétsebességes Európa – vagy a csúnya euró-zsargonban „változó geometria” – elképzelését régóta elvetették, mint csak második legjobb megoldást.

A puristák továbbra is azt részesítik előnyben, ha Európa egységként halad előre. Számukra az à la carte integráció aláássa az EU középpontjában álló egységes piac értékét. A föderalizálódó mag által kihagyott tagállamok, különösen Közép-Európában, néha morgolódnak, hogy másodrendűként kezelik őket. A többszintűség tovább komplikál egy olyan rendszert, amelyet sokan már így is nehezen értenek. (A Brüsszel néhány épületében dolgozókon kívül ki tudja még, mi a különbség az Európa Tanács, az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa között?)

A kontinentális kormányzás többdimenziós, egymást átfedő sémákból álló Venn-diagrammá alakítása azzal a kockázattal jár, hogy az átláthatatlan helyzet teljesen érthetetlenné válik.

Ezért viszonylag kevéssé éltek az EU-szerződésekben szereplő rendelkezéssel, amely lehetővé teszi a „mélyített együttműködést” (még egy csúnya szakszó) egyes tagállamok között, mások között viszont nem. Az egyszerűbb, lassan haladó, egysebességes Európát részesítették előnyben a többsebességes, megosztottságot kockáztató modellel szemben.

Már nem. Manapság a belső széttagoltsággal kapcsolatos aggodalmakat felülmúlta a tehetetlenségtől való félelem.

A világ kegyetlen új realitásait figyelembe véve Európának gyorsan meg kell újulnia. Először is meg kell oldania a lassú gazdasági növekedés és a nyeszlett védelmi képességek problémáját. Mivel ez nagyobb együttműködést igényel, Franciaország, Németország és mások nem várhatnak addig, amíg minden tagállam mindenhez a nevét adja. (Magyarország, Orbán Viktor kötekedő vezetése alatt, máris túl nagy vétójoggal rendelkezik.)

Még a jó szándékú EU-tagállamok is néha eltérő véleményen vannak arról, hogy mennyit szuverenitást vonjanak össze. Mario Draghi, Olaszország volt miniszterelnöke „pragmatikus föderalizmusról” beszél, amelyben a dolgok előmozdítása érdekében egy mag diktálja a tempót. Ahol egyes országok vezetnek, mások követhetik őket. Példának okáért sokan, akik korábban ellenezték az eurót, azóta csatlakoztak. De a visszafogottak nem állhatnak az úttörők útjába.

Vagy ez inkább egy fokhagymagerezd?

Az „Európai Hagyma” megközelítés még nagyobb segítséget jelenthet a kontinens legkülső, száraz rétegeinek esetében.

Egy többszintű rendszer segítene az EU-nak abban, hogy kezelje azokat, akik a blokkon kívül vannak, de szorosabban kell együttműködniük vele.

Ukrajnának például EU-tagságot ígérnek a háború befejezését célzó békeszerződés részeként. De évekbe telik, mire az ország képes lesz megfelelni a teljes jogú tagoktól elvárt szigorú követelményeknek. Egyfajta „külső szintű” tagság segíthetne. Akár még Nagy-Britannia is vonzónak találhatná ezt a megoldást.

A több mag egymás mellett elhelyezkedésével Európa talán nem annyira hagymává, mint inkább egy fej fokhagymává, vagy akár grapefruittá alakul át. Bármelyik hasonlatot is válasszuk, egyértelmű, hogy valaminek változnia kell. Az átfogó föderalizmus fenntartása megvalósíthatatlannak tűnik. A kontinens rétegről rétegre történő felépítése a legésszerűbb terv. Európa nehéz helyzetben van. A hagyma útjának követése segíteni fog.

