Lábon lőtte magát Trump: a vámok 90 százalékát az amerikaiak fizetik meg

A terv: fizessenek a külföldiek, akik lehúzták Amerikát!

Donald Trumppal kapcsolatban az egyik első szó, ami mindenkinek eszébe jut, az a vám. Az elnök kedvelt eszközének céljáról sokszor, sokfélét mondott, az egyik legfőbb üzenet azonban az volt: a külföldiek lehúznak minket, ezért vámokkal sújtjuk őket; a kizsákmányolással szemben így teszünk igazságot.

A valóság

Az elképzelés realitását legtöbben már akkor megkérdőjelezték. Azóta azonban több kutatás is arra jutott, hogy a vámok miatt fellépő terhek zömét valójában az amerikaiak viselik.

A németországi Kiel Intézet előző havi jelentése szerint a vámok 96 százalékát áthárítják az amerikaiakra,

a National Bureau of Economic Research (NBER) januárban megjelent vizsgálatában az arányt 94 százalékra tette.

A két nagy párttól független Adó Alapítvány nevű thinkthank úgy kalkulált, hogy a vámok átlagosan tavaly 1000, idén 1300 dollárnyi adóemelésnek felelnek meg háztartásonként.

Ezek után érkezett tegnap a New York-i jegybank kutatása, ami nagyjából 90 százalékra tette az arányt – hívta fel a figyelmet a Financial Times.

Hogyan határozzák meg, hogy ki viseli a vámok terheit?

A New York-i Fed az alábbi módon világította meg módszertanát.

"A vámátterhelés az a szakszó, amely leírja, hogy a vám költségei hogyan oszlanak meg a külföldi exportőrök és a hazai importőrök között. Ugyan az importőrök fizetik ki a vámot, a vám gazdasági terhe az exportőrökre is hárulhat, ha azok csökkentik eladni kívánt áruik árát.

Ezt a hatást egy egyszerű példával szemléltetjük. Tegyük fel, hogy a külföldi exportőrök 100 dollárt kérnek egy áruért, és az importáló ország úgy dönt, hogy 25 százalékos vámot vet ki rá. Ha a külföldi ár változatlanul 100 dollár marad, a fizetett vám 25 dollár, akkor az az importárat 125 dollárra emeli. Ebben az esetben a vámterhelés teljes egészében az importőrre hárul; más szóval, a vámok 100 százalékban átterhelődnek az importárakra, és így az amerikai fogyasztókra és vállalatokra.

Az exportőr azonban csökkentheti az árát, hogy elkerülje a piaci részesedés elvesztését. Ha a külföldi exportőrök a vámra úgy reagálnak, hogy 80 dollárra (100 /1,25 dollárra) csökkentik az árukat, az importőrök által fizetett ár 100 dollár marad (20 dollár vámot fizetve a kormánynak). Ebben az esetben a vámterhek 100%-a a külföldi exportőröket terheli, akik most 20 dollárral kevesebbet kapnak ugyanazért az áruért; más szóval, a vámterhek átterhelése nulla, mivel az importár változatlan marad."

A két végleten kívül természetesen köztes esetek is léteznek, amikor a terhek egy részét nyelik le a felek.

Bár az év vége felé a külföldi exportőrök tehermegosztása némileg növekedett, a költségek oroszlánrészét továbbra is a belföldi cégek és a vásárlók fizették meg. (A tanulmány azt nem vizsgálta, hogy az amerikai cégek és fogyasztók között hogyan alakult a megoszlás.) A részletes adatok szerint az év első nyolc hónapjában a költségek 94 százalékát hárították át a belföldi piacra. Ez az arány novemberre 86 százalékra mérséklődött. A tanulmány emellett rögzíti, hogy az amerikai importra vonatkozó átlagos vámtarifa a korábbi 2,6 százalékról 13 százalékra emelkedett 2025-ben.

Eddig mérsékeltebb a vámok hatása, mint sokan várták, de ez még könnyen lehet, hogy változik

A Fehér Ház szóvivője, Kush Desai a jelentésre reagálva védelmébe vette az intézkedéseket. Hangsúlyozta, hogy bár a vámtarifák mértéke csaknem hétszeresére nőtt, az infláció mérséklődött, a vállalati profitok pedig emelkedtek. Az adminisztráció álláspontja szerint az elnök gazdaságpolitikai programja – amely a vámok mellett adócsökkentéseket és deregulációt is tartalmaz – összességében költségcsökkentő és növekedésösztönző hatással jár.

A vámok fogyasztói árakra gyakorolt hatása egyelőre valóban elmaradt a közgazdászok legrosszabb félelmeitől:

az infláció mértéke a tavaly januári 3 százalékról decemberre 2,7 százalékra csökkent. Ennek egyik technikai oka az lehetett, hogy az amerikai vállalatok a vámok bevezetése előtt jelentős készleteket halmoztak fel, így a drágulás nem jelent meg azonnal a boltok polcain. A Fed legtöbb tisztviselője szerint a hatás inkább egyszeri sokk lehet, mintsem tartós inflációs nyomás. Ugyanakkor a készletek apadásával az áremelkedés üteme 2026-ban még változhat.

Pénzügyi szempontból az államkassza kétségtelenül profitált az intézkedésekből. A szövetségi kormány vámbevételei az aktuális pénzügyi évben elérték a 124 milliárd dollárt, ami több mint 300 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Nőnek a feszültségek a választások előtt

A mostani tanulmány éppen akkor jelent meg, amikor az elnök vámrendszere több oldalról is támadások kereszttüzében áll. A Legfelsőbb Bíróság hamarosan döntést hoz egy ügyben, amelyben az elnök vámok kivetésére vonatkozó jogát vitatják. A konszenzus jelenleg inkább az, hogy Trump számára kedvezőtlen ítélet születik majd.

Szerdán ráadásul több republikánus kongresszusi képviselő kiszavazott a pártból, hogy támogassa azt a törvényjavaslatot, amely visszavonná Trump Kanada ellen bevezetett vámjait.

Az elnöknek emellett biztosan nem jön jól, hogy a közelgő novemberi félidős választások előtt arról van szó, hogy a vámok mekkora plusz terhet rónak az amerikaiakra, miközben hónapok óta az egyik fő kampánytéma a megélhetési költségek kérdése.

