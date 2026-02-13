  • Megjelenítés
Lábon lőtte magát Trump: a vámok 90 százalékát az amerikaiak fizetik meg
Gazdaság

Lábon lőtte magát Trump: a vámok 90 százalékát az amerikaiak fizetik meg

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
2025-ben az amerikai vállalatok és fogyasztók viselték a Donald Trump által kivetett vámok költségeinek közel 90 százalékát a New York-i Fed friss kutatása szerint. A mostani fejlemények csak megerősítik a témában készült korábbi elemzések eredményeit, így egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a hatalmas sikerként eladott vámháború árát az USA elnöke valójában saját polgárain hajtja be. Az ár pedig már az egyének szintjére vetítve is szemmel látható: a vám miatti plusz terhek 1000 dollárnyi adóemeléssel értek fel minden amerikai háztartás számára tavaly egyes becslések szerint. Az elnök vámpolitikája ellen a napokban már saját párttársainak egy része is fellázadt, ahogy egyre fokozódik a nyomás a republikánusokon a félidős választások előtt, miközben az amerikaiak egyik legfőbb aggodalmát a megélhetési költségek jelentik.

A terv: fizessenek a külföldiek, akik lehúzták Amerikát!

Donald Trumppal kapcsolatban az egyik első szó, ami mindenkinek eszébe jut, az a vám. Az elnök kedvelt eszközének céljáról sokszor, sokfélét mondott, az egyik legfőbb üzenet azonban az volt: a külföldiek lehúznak minket, ezért vámokkal sújtjuk őket; a kizsákmányolással szemben így teszünk igazságot.

A valóság

Az elképzelés realitását legtöbben már akkor megkérdőjelezték. Azóta azonban több kutatás is arra jutott, hogy a vámok miatt fellépő terhek zömét valójában az amerikaiak viselik.

  • A németországi Kiel Intézet előző havi jelentése szerint a vámok 96 százalékát áthárítják az amerikaiakra,
  • a National Bureau of Economic Research (NBER) januárban megjelent vizsgálatában az arányt 94 százalékra tette.
  • A két nagy párttól független Adó Alapítvány nevű thinkthank úgy kalkulált, hogy a vámok átlagosan tavaly 1000, idén 1300 dollárnyi adóemelésnek felelnek meg háztartásonként.

Ezek után érkezett tegnap a New York-i jegybank kutatása, ami nagyjából 90 százalékra tette az arányt – hívta fel a figyelmet a Financial Times.

Még több Gazdaság

Itt a bizonyíték: gyúrós nép lett a magyar

Dermesztő fordulat jön a hétvégén: sarkvidéki légtömeg tör be az országba

Mély recesszióba került Románia a durva állami megszorítások miatt

Hogyan határozzák meg, hogy ki viseli a vámok terheit?
A New York-i Fed az alábbi módon világította meg módszertanát.
"A vámátterhelés az a szakszó, amely leírja, hogy a vám költségei hogyan oszlanak meg a külföldi exportőrök és a hazai importőrök között. Ugyan az importőrök fizetik ki a vámot, a vám gazdasági terhe az exportőrökre is hárulhat, ha azok csökkentik eladni kívánt áruik árát.
Ezt a hatást egy egyszerű példával szemléltetjük. Tegyük fel, hogy a külföldi exportőrök 100 dollárt kérnek egy áruért, és az importáló ország úgy dönt, hogy 25 százalékos vámot vet ki rá. Ha a külföldi ár változatlanul 100 dollár marad, a fizetett vám 25 dollár, akkor az az importárat 125 dollárra emeli. Ebben az esetben a vámterhelés teljes egészében az importőrre hárul; más szóval, a vámok 100 százalékban átterhelődnek az importárakra, és így az amerikai fogyasztókra és vállalatokra.
Az exportőr azonban csökkentheti az árát, hogy elkerülje a piaci részesedés elvesztését. Ha a külföldi exportőrök a vámra úgy reagálnak, hogy 80 dollárra (100 /1,25 dollárra) csökkentik az árukat, az importőrök által fizetett ár 100 dollár marad (20 dollár vámot fizetve a kormánynak). Ebben az esetben a vámterhek 100%-a a külföldi exportőröket terheli, akik most 20 dollárral kevesebbet kapnak ugyanazért az áruért; más szóval, a vámterhek átterhelése nulla, mivel az importár változatlan marad."
A két végleten kívül természetesen köztes esetek is léteznek, amikor a terhek egy részét nyelik le a felek.

Bár az év vége felé a külföldi exportőrök tehermegosztása némileg növekedett, a költségek oroszlánrészét továbbra is a belföldi cégek és a vásárlók fizették meg. (A tanulmány azt nem vizsgálta, hogy az amerikai cégek és fogyasztók között hogyan alakult a megoszlás.) A részletes adatok szerint az év első nyolc hónapjában a költségek 94 százalékát hárították át a belföldi piacra. Ez az arány novemberre 86 százalékra mérséklődött. A tanulmány emellett rögzíti, hogy az amerikai importra vonatkozó átlagos vámtarifa a korábbi 2,6 százalékról 13 százalékra emelkedett 2025-ben.

Eddig mérsékeltebb a vámok hatása, mint sokan várták, de ez még könnyen lehet, hogy változik

A Fehér Ház szóvivője, Kush Desai a jelentésre reagálva védelmébe vette az intézkedéseket. Hangsúlyozta, hogy bár a vámtarifák mértéke csaknem hétszeresére nőtt, az infláció mérséklődött, a vállalati profitok pedig emelkedtek. Az adminisztráció álláspontja szerint az elnök gazdaságpolitikai programja – amely a vámok mellett adócsökkentéseket és deregulációt is tartalmaz – összességében költségcsökkentő és növekedésösztönző hatással jár.

A vámok fogyasztói árakra gyakorolt hatása egyelőre valóban elmaradt a közgazdászok legrosszabb félelmeitől:

az infláció mértéke a tavaly januári 3 százalékról decemberre 2,7 százalékra csökkent. Ennek egyik technikai oka az lehetett, hogy az amerikai vállalatok a vámok bevezetése előtt jelentős készleteket halmoztak fel, így a drágulás nem jelent meg azonnal a boltok polcain. A Fed legtöbb tisztviselője szerint a hatás inkább egyszeri sokk lehet, mintsem tartós inflációs nyomás. Ugyanakkor a készletek apadásával az áremelkedés üteme 2026-ban még változhat.

Pénzügyi szempontból az államkassza kétségtelenül profitált az intézkedésekből. A szövetségi kormány vámbevételei az aktuális pénzügyi évben elérték a 124 milliárd dollárt, ami több mint 300 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Nőnek a feszültségek a választások előtt

A mostani tanulmány éppen akkor jelent meg, amikor az elnök vámrendszere több oldalról is támadások kereszttüzében áll. A Legfelsőbb Bíróság hamarosan döntést hoz egy ügyben, amelyben az elnök vámok kivetésére vonatkozó jogát vitatják. A konszenzus jelenleg inkább az, hogy Trump számára kedvezőtlen ítélet születik majd.

Szerdán ráadásul több republikánus kongresszusi képviselő kiszavazott a pártból, hogy támogassa azt a törvényjavaslatot, amely visszavonná Trump Kanada ellen bevezetett vámjait.

Az elnöknek emellett biztosan nem jön jól, hogy a közelgő novemberi félidős választások előtt arról van szó, hogy a vámok mekkora plusz terhet rónak az amerikaiakra, miközben hónapok óta az egyik fő kampánytéma a megélhetési költségek kérdése.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Trump döntése pillanatok alatt boríthatja a békefolyamatot: az elnök drasztikus lépésre készül
Eljött a várt fordulat, Varga Mihály meglépheti azt, amire már régóta sokan vártak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility