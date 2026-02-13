Ma érkezik a 14. havi nyugdíj – Mutatjuk, ki hány forinttal kap többet

Remek hónapjuk van a nyugdíjasoknak, ugyanis a megszokott módon februárban érkezik a teljes 13. havi juttatás, továbbá idén először megérkezik a 14. havi nyugdíj első negyedrésze is. Mutatjuk a pontos számokat, hogy kinek mekkora összeggel nő a havi bevétele.

A rendes havi nyugdíjukat már csütörtökön megkapták, pénteken pedig a 13. havi nyugdíjukat is kézhez kapják azok az ellátottak, akikhez banki átutalással érkezik a pénz,

sőt, a 14. havi juttatás idei részlete (negyede) is ma érkezik a bankszámlákra.

A postai kézbesítés már egy hete, ütemezetten zajlik – jelenleg mintegy 800 ezer főnek készpénzben viszi ki a postás a havi nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás összegét.

A Portfolio számításai szerint 2026. januártól 259 ezer forintra emelkedett az átlagos nyugdíjösszeg, a mediánnyugdíj pedig 229 ezer forintra tehető. Mivel februárban a februári nyugdíj összegén és a 13. havi nyugdíj teljes összegén felül a 14. havi nyugdíj negyedrésze is megérkezik, így minden jogosult a saját havi ellátmánya 2,25-szorosát kapja kézhez.

Az átlagnyugdíj szintjén megközelítőleg az alábbi juttatások érkeznek februárban:

259 ezer forint nyugdíj,

259 ezer forint 13. havi nyugdíj,

65 ezer forint 14. havi nyugdíj,

azaz összesen 583 ezer forintnyi kifizetés várható.

Az alábbi táblázatban mutatjuk, mekkora kifizetésben részesülnek az egyes nyugdíjszinteken elhelyezkedő jogosultak. Fontos: 13. és 14. havi juttatásra csak azok jogosultak, akik már 2025-ben is legalább 1 napig nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesültek. (Tehát a 2026-ban nyugdíjba vonulók idén nem, legkorábban 2027-ben kaphatnak 13. és 14. havi juttatást.)

A 2026-ban érkező juttatások összege a 2025. decemberi juttatás összegétől függően Nyugdíj összege 2025. decemberben Januári emelés összege (3,6%) Nyugdíj összege 2026. januárban Összes kifizetés 2026. februárban 100 000 Ft 3 600 Ft 103 600 Ft 233 100 Ft 125 000 Ft 4 500 Ft 129 500 Ft 291 375 Ft 150 000 Ft 5 400 Ft 155 400 Ft 349 650 Ft 175 000 Ft 6 300 Ft 181 300 Ft 407 925 Ft 200 000 Ft 7 200 Ft 207 200 Ft 466 200 Ft 225 000 Ft 8 100 Ft 233 100 Ft 524 475 Ft 250 000 Ft 9 000 Ft 259 000 Ft 582 750 Ft 275 000 Ft 9 900 Ft 284 900 Ft 641 025 Ft 300 000 Ft 10 800 Ft 310 800 Ft 699 300 Ft 325 000 Ft 11 700 Ft 336 700 Ft 757 575 Ft 350 000 Ft 12 600 Ft 362 600 Ft 815 850 Ft 375 000 Ft 13 500 Ft 388 500 Ft 874 125 Ft 400 000 Ft 14 400 Ft 414 400 Ft 932 400 Ft 425 000 Ft 15 300 Ft 440 300 Ft 990 675 Ft 450 000 Ft 16 200 Ft 466 200 Ft 1 048 950 Ft 475 000 Ft 17 100 Ft 492 100 Ft 1 107 225 Ft 500 000 Ft 18 000 Ft 518 000 Ft 1 165 500 Ft Forrás: Portfolio-számítás

A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adatai szerint 2026 januárjában 593,3 milliárd forintot költött az állam nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra. A februári kifizetések (nyugdíjak, 13. havi nyugdíjak, 14. havi nyugdíjak) összege várhatóan meghaladja az 1300 milliárd forintot.

