Ma érkezik a 14. havi nyugdíj – Mutatjuk, ki hány forinttal kap többet

A rendes havi nyugdíjukat már csütörtökön megkapták, pénteken pedig a 13. havi nyugdíjukat is kézhez kapják azok az ellátottak, akikhez banki átutalással érkezik a pénz,
sőt, a 14. havi juttatás idei részlete (negyede) is ma érkezik a bankszámlákra.
A postai kézbesítés már egy hete, ütemezetten zajlik – jelenleg mintegy 800 ezer főnek készpénzben viszi ki a postás a havi nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás összegét.
A Portfolio számításai szerint 2026. januártól 259 ezer forintra emelkedett az átlagos nyugdíjösszeg, a mediánnyugdíj pedig 229 ezer forintra tehető. Mivel februárban a februári nyugdíj összegén és a 13. havi nyugdíj teljes összegén felül a 14. havi nyugdíj negyedrésze is megérkezik, így minden jogosult a saját havi ellátmánya 2,25-szorosát kapja kézhez.
Az átlagnyugdíj szintjén megközelítőleg az alábbi juttatások érkeznek februárban:
- 259 ezer forint nyugdíj,
- 259 ezer forint 13. havi nyugdíj,
- 65 ezer forint 14. havi nyugdíj,
azaz összesen 583 ezer forintnyi kifizetés várható.
Az alábbi táblázatban mutatjuk, mekkora kifizetésben részesülnek az egyes nyugdíjszinteken elhelyezkedő jogosultak. Fontos: 13. és 14. havi juttatásra csak azok jogosultak, akik már 2025-ben is legalább 1 napig nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesültek. (Tehát a 2026-ban nyugdíjba vonulók idén nem, legkorábban 2027-ben kaphatnak 13. és 14. havi juttatást.)
|A 2026-ban érkező juttatások összege a 2025. decemberi juttatás összegétől függően
|Nyugdíj összege 2025. decemberben
|Januári emelés összege (3,6%)
|Nyugdíj összege 2026. januárban
|Összes kifizetés 2026. februárban
|100 000 Ft
|3 600 Ft
|103 600 Ft
|233 100 Ft
|125 000 Ft
|4 500 Ft
|129 500 Ft
|291 375 Ft
|150 000 Ft
|5 400 Ft
|155 400 Ft
|349 650 Ft
|175 000 Ft
|6 300 Ft
|181 300 Ft
|407 925 Ft
|200 000 Ft
|7 200 Ft
|207 200 Ft
|466 200 Ft
|225 000 Ft
|8 100 Ft
|233 100 Ft
|524 475 Ft
|250 000 Ft
|9 000 Ft
|259 000 Ft
|582 750 Ft
|275 000 Ft
|9 900 Ft
|284 900 Ft
|641 025 Ft
|300 000 Ft
|10 800 Ft
|310 800 Ft
|699 300 Ft
|325 000 Ft
|11 700 Ft
|336 700 Ft
|757 575 Ft
|350 000 Ft
|12 600 Ft
|362 600 Ft
|815 850 Ft
|375 000 Ft
|13 500 Ft
|388 500 Ft
|874 125 Ft
|400 000 Ft
|14 400 Ft
|414 400 Ft
|932 400 Ft
|425 000 Ft
|15 300 Ft
|440 300 Ft
|990 675 Ft
|450 000 Ft
|16 200 Ft
|466 200 Ft
|1 048 950 Ft
|475 000 Ft
|17 100 Ft
|492 100 Ft
|1 107 225 Ft
|500 000 Ft
|18 000 Ft
|518 000 Ft
|1 165 500 Ft
|Forrás: Portfolio-számítás
A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adatai szerint 2026 januárjában 593,3 milliárd forintot költött az állam nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra. A februári kifizetések (nyugdíjak, 13. havi nyugdíjak, 14. havi nyugdíjak) összege várhatóan meghaladja az 1300 milliárd forintot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
