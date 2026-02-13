Műanyagszemcsék kerültek Magyarországon iskolai és óvodai menzák ételeibe

Országos problémává nőtte ki magát az az ételszennyezés, amelyre szerdán figyeltek fel először a Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. munkatársai. Az RTL Híradó beszámolója szerint a gödöllői központi konyhán, amely óvodákba és iskolákba szállít ételt,
babfőzelék készítése közben fehér, hungarocellre emlékeztető szemcséket vettek észre az étel felszínén.
A gyanús anyagot átszitálták, majd felforralták; a golyók perceken belül jelentősen megduzzadtak, ami egyértelműen jelezte, hogy mesterséges szennyeződésről van szó.
Hatolkai Máté, a gödöllői közétkeztető vállalat vezetője a közösségi oldalán részletesen beszámolt az esetről. A cég azonnal intézkedett: a teljes, több mint 2000 liternyi készletet megsemmisítették, és az ebédet újra megfőzték. Ezzel párhuzamosan értesítették a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih), amely mintavételt végzett a helyszínen.
A vizsgálat során felvették a kapcsolatot a sót szállító vállalattal is, amely meglepően nyíltan reagált.
Telefonálgatni kezdtünk a beszállítóknak, eljutottunk a gyártóig, aki közölte, hogy igen, hát újrahasznosított, szennyezett Big-Bag zsákban kapták a sót, és hát kerülhetett bele némi polisztirol
– idézte a gyártó válaszát Hatolkai Máté.
Az eset nem korlátozódik Gödöllőre. A Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke, Zoltai Anna megerősítette, hogy a probléma országos szinten is jelentkezett.
További közétkeztetők is észlelték már a problémát. Nekem a kiskunlacházi konyha vezetője jelezte először, de tegnap és a mai napon több más jelzés is érkezett a szövetség tagjaitól, hogy találkoztak ezzel a sószennyezéssel
– nyilatkozta a szakmai szervezet vezetője.
A vizsgálatok során kiderült, hogy valamennyi érintett intézményben ugyanazt a terméket használták: a Nyírtasson csomagolt, Tassi jódozott erdélyi vákuumsó elnevezésű, egykilós kiszerelésben forgalmazott sót.
Különösen nyugtalanító, hogy a szennyezés nem egyetlen gyártási hibára vezethető vissza. Zoltai Anna, aki korábban a Nébih Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályát vezette, kiemelte: októberi, novemberi és decemberi gyártási dátummal ellátott csomagolásokban egyaránt előfordultak a polisztirolszemcsék.
A szakember arra is rámutatott, hogy a probléma észlelése nem egyszerű. A polisztirolszemcsék szobahőmérsékleten a fehér konyhasóban szinte láthatatlanok maradnak, és csak főzés közben, a hő és a pára hatására duzzadnak fel annyira, hogy jól láthatóvá váljanak.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Hatósága és a Nébih megkezdte a vizsgálatokat az ügyben, hivatalos közleményt azonban egyelőre még nem adtak ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
