Súlyos baleset történt a debreceni akkumulátorgyárban

A CATL debreceni akkumulátorgyárának építkezésén dolgozó egyik alvállalkozó cég alkalmazottja nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett a cellagyár területén – derült ki a vállalat tájékoztatásából.

A baleset február 12-én történt az elektródhegesztő csarnokban. A munkavállaló a függesztett álmennyezet feletti térben végzett szerelési munkát a szellőztető rendszeren.

A jelenleg ismert adatok szerint a dolgozó nem tartotta be megfelelően a munkavédelmi előírásokat: ideiglenes fa járófelületen dolgozott, de nem rögzítette magát a rendelkezésre álló kikötési ponthoz a leesés elleni védőfelszereléssel.

Ennek következtében mintegy hat méter magasról a földre zuhant.

A balesetet követően az Országos Mentőszolgálatot azonnal riasztották. A sérült első ellátását az építkezésen jelen lévő munkavédelmi szakemberek kezdték meg. Ezt követően a kiérkező mentőegység döntött a mentőhelikopter riasztásáról. A helikopterrel érkező orvos közreműködésével sikerült stabilizálni a sérült állapotát, végül azonban közúton, mentőautóval szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusának Sebészeti Klinikájára.

A kórházi vizsgálatok szerencsére nem mutattak ki belső szervi sérülést, azonban a munkás combcsonttörést és alsó lábszárcsonttörést szenvedett.

A CATL Debrecen az esettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a munkabiztonság kiemelt prioritás a vállalatnál. Az intézkedések részeként valamennyi kivitelezésben részt vevő partnerük vezetőjétől kárjelentést kértek, és utasították őket, hogy munkavállalóik számára ismételt munkavédelmi oktatást szervezzenek.

A vállalat gyors felépülést kívánt a balesetet szenvedett dolgozónak, és jelezte, hogy támogatja a gyógyulási folyamatát.