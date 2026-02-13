Vigyázat, súlyos karambol az M1-es autópályán

Bankmonitor Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí

RSM Blog LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein

Holdblog Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan

ChikansPlanet Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló

KonyhaKontrolling Ez a hajó is elment A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

Kasza Elliott-tal Top 10 osztalék részvény - 2026. február Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző

Energiastratégia Intézet Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.