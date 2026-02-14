  • Megjelenítés
Figyelem: gyökeres változás jön az időjárásban - Ezeket a területeket érinti a vihar
Figyelem: gyökeres változás jön az időjárásban - Ezeket a területeket érinti a vihar

Mediterrán ciklon hátoldalán viharos szél kíséretében egyre hidegebb levegő érkezik fölénk - a hőmérséklet-változásra és szélre érzékenyebb szervezeteket különösen megterhelheti az időjárás, írja a HungaroMet.

Az északi szél ma estétől előbb a Dunántúlon, vasárnap hajnaltól északkeleten is megerősödik, nagy területen viharossá fokozódik:

síkvidéken jellemzően 70-80 km/h közötti, a szélre érzékenyebb területeken ennél erősebb lökések is lehetnek.

A légmozgás vasárnap estétől csillapodik.

A hőmérséklet vasárnapra jelentősen, kb. 10 fokkal visszaesik (kb. az átlagos érték köré, kicsivel az alá), a szelesebb részeken reggel állhat be a maximum (ált. 0, +5 fok). Hétfő hajnalban ismét országos fagy várható.

Délnyugat felől egyre több helyen számíthatunk esőre, záporesőre, amelyet a hajnali óráktól (északnyugati, majd északkeleti irányból) havas eső, havazás válthat - ezzel párhuzamosan viszont északnyugat felől fokozatosan szűnik a csapadék. Hajnalban a Dunántúli-középhegység magasabban fekvő részein

átmeneti ónos eső is lehet.

A csapadékzóna vasárnap a késő délutáni órákra elhagyja a délkeleti országrészt is, ugyanakkor a Tisza mentén továbbra is kialakulhat záporos csapadék.

