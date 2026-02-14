  • Megjelenítés
Ítéletet mondott Romániáról a hitelminősítő
MTI
Megerősítette Románia befektetésre ajánlott negatív kilátású "BBB-" besorolását a Fitch Ratings.

A péntekről szombatra virradó éjjel kiadott értékelésében a Fitch Ratings megállapítja, hogy a Bolojan-kabinet által hozott államháztartási konszolidációs intézkedéseknek köszönhetően csökkent a 2024-es rekordértékű költségvetési hiány. Idén a deficit további 2 százalékpontos mérséklődése várható. Összességében

A GDP-arányos folyó fizetési mérleghiány a 2023-as 6,7 százalékról közel 8 százalékra nőtt, aminek a negatív hatását részben ellensúlyozzák a román gazdaságba áramló számottevő uniós források.

Nicusor Dan májusi megválasztásával és a négy pártból álló Nyugat-barát kormány megalakulásával a politikai bizonytalanság jelentős mértékben csökkent

- állapítja meg a Fitch. A kilátásokat ugyanakkor rontják a koalíción belüli feszültségek és a költségvetési hiány csökkentésének politikai ára, ami veszélyt jelent a további államháztartási konszolidációra.

A kormány által felvett hitelek költségei csökkentek 2025 augusztusa óta, és a folyamat tartósnak mutatkozik. "Arra számítunk, hogy csökken Románia finanszírozási igénye a külföldi piacokról. Ezzel együtt Románia ki van téve a globális piac hangulatváltozásainak" - olvasható az elemzésben.

A hitelminősítő becslései szerint 2025 végén Románia GDP-arányos államadóssága megközelítette az 59 százalékot, ami meghaladja a "BBB" besorolás jelenlegi 56 százalékos átlagát. A Fitch prognózisa szerint 2027 végére az adósságállomány a GDP 63 százalékára nő.

A magas infláció gyenge pont Románia besorolása számára

- állapítja meg a jelentés. Hároméves szinten az átlagos román infláció duplája a "BBB" aktuális átlagának.

A Fitch a megszorító kormányzati intézkedések számlájára írja a román gazdaság 2025-ös mérsékelt, 1 százalék alatti növekedését, s arra számít, hogy

idén is folytatódik a lakossági fogyasztás csökkenése, ellenben nőni fognak az uniós források által generált beruházások.

Románia a Moody’-nál és a Standard & Poor’s-nál is a befektetésre ajánlott legalacsonyabb államadós-osztályzattal rendelkezik negatív kilátással.

Címlapkép forrása: Shutterstock

