Mit kell komolyan venni Kevin Warsh elképzeléseiből most, hogy a Fed élére kerül?

A Warshról folyó vita nagy része a kamatpolitikára vonatkozó ajánlásaira összpontosult, amelyek a politikai széljárásnak megfelelően változtak. Ez a diskurzus azonban egy nem lényeges tényezőt nagyított fel, hiszen a Fed kamatpolitikáját a Nyíltpiaci Bizottság határozza meg, ahol a Fed elnökének hangja csak egy a sok közül.
Az elnök hangja a leghangosabb, de ez nem jelent semmire garanciát. G. William Miller 1979-ben alulmaradt a szavazás során, amikor ellenezte a Fed diszkontkamatának emelését. (Miller a Federal Reserve Boardban, nem pedig a Nyíltpiaci Bizottságban maradt alul, mivel a Board hozza meg a végső döntést a diszkontkamatról.) A nagytekintélyű Fed-elnököt, Paul Volckert pedig 1986-ban szavazták le, amikor ellenezte a kamatvágást.
Egyik eset sem rontotta a Fed hírnevét, bár mindkettőnél csökkent az elnök befolyása. Mind Miller, mind Volcker nem sokkal később távoztak posztjukról, ami figyelmeztető jel lehet Warsh számára. A következő elnöknek konszenzust kell kialakítania, hogy ne váljon egy újabb Millerré.
