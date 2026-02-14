Orbán Viktor az inflációról: Lesz itt még dolgunk

2026 és választások
Orbán Viktor nézte a balmazújvárosi eredményeket, az időközi választásról. Szerinte a Fidesz határozottan győzött.
Két hónap múlva megnyeri a Fidesz az országos választásokat
- vetítette előre határozottan.
Vállalások a jövőre nézve
Fel akarunk menni 5 millió munkavállalóig, ehhez kell még 300 ezer új munkahely, amit meg fogunk csinálni - jelezte. Orbán Viktor szerint 15 éve futtatják a béremelési programjukat.
El akarjuk érni az egymilliós átlagbért - mondta. Végigvisszük a fix 3%-os lakáshitelt, amíg minden fiatalnak meglesz az otthona - tette hozzá.
A 14. havi nyugdíjat teljesen bevezetjük, az anyák szja-mentességét is végigvisszük
- sorolta.
Ezért mondja a Fidesz a programjáról, hogy folytatják - árulta el.
Infláció
Megcsináltuk, de nem értünk a végére - fékeztük az inflációt - mondta.
A magyar gazdáktól 60 forintért vásárolják fel a krumplit, és a plázákban 300 forintért adják.
Lesz itt még dolgunk
- jelezte az inflációs folyamatok kapcsán.
14. havi nyugdíj és Otthon Start program - ezt nem vállalta a kormány Orbán szerint, de megoldotta.
11%-kal emelkedett a minimálbér - emlékeztetett. Ki is merné vállalni, hogy ilyet tegyen 1% alatti növekedés mellett - ismerte el.
De a magyar ember ilyen, először megpróbálja, majd elmagyarázza - fűzte hozzá.
A nemzeti kormány old spice kormány, bizonyíték, nem ígéret. Amit vállaltunk, megcsináljuk és ez így lesz a következő 4 évben is - szögezte le.
Gazdaság és család
Vállaltuk, hogy a háború ellenére megőrizzük a munkahelyeket. Soha ennyi beruházást nem hoztak Magyarországra - húzta alá.
Nálunk tavaly megdőlt az amerikai beruházások rekordja - értékelte.
Vállaltuk, hogy áttörést érünk el az adózásban. Megdupláztuk a családi adókedvezmény megduplázását. Vállaltuk a csed és a gyed jövedelemadó mentességét. Vállaltuk a fegyvereseknek szánt fegyverpénzt kifizetését. És közben a költségvetési hiányt mérsékeltük - folytatta. Majd a családtámogató intézkedésekről beszélt.
A következő években 1 millió anya válik adómentessé élethossziglan
- húzta alá.
Ma 200 ezerrel kevesebb gyerek lenne Magyarországon, a 2010-ben elindított családtámogató lépések nélkül - ismételte meg korábbi mondását.
Elszámolás
Azt vállaltuk, hogy Donald Trump visszatérése után újra a történelem főutcáján járunk majd, ellenfeleink sáros mellékutcában bóklásznak majd. Így is lett. Ha ez így megy tovább, Európa megaláztatásának évszázada lesz ez - értékelte.
Európa nem formálója, hanem elszenvedője lesz a világgazdasági átalakulásnak - jelezte.
Magyaroknak még van esélyünk - húzta alá. Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és gázt. Épül Paks, lesz elég energiánk. Közben a többiek a magyar rezsiárak 4-5-szörösét fizetik - idézte fel.
Szerinte a korábbi európai választások előtt az Európai Bizottság fellépett a közösségi médiás politikai tartalmakkal szemben.
Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy akik a szabadságot szeretik, azoknak Brüsszel miatt kell aggódniuk - jelezte. A putyinozás primitív és komolytalan, Brüsszel viszont tényleges fenyegetés - mondta. Ez a keserű igazság és mi ezt nem tűrjük el - tette hozzá.
Háború
Mindenkit az izgat, hogy mi lesz itt 2026-ban, de először el kell számolni a 2025-ös évvel
- kezdte Orbán Viktor.
2025-ben folytatódott az orosz-ukrán háború, de januárban kilépett a háborúból az Egyesült Államok Donald Trump megérkezésével. Szerinte Joe Biden korábbi elnök belepréselte az európai országokat a háborúba.
Jó lecke ez azoknak, akik igazodni akarnak másik hatalomhoz - mondta.
A nemzeti függetlenség kell a szuverén külpolitikához - tette hozzá. Szerinte a Tisza bejelentette, hogy beveszik Magyarországot a közös európai külpolitikába.
Elindult az esemény
Kezdődik a rendezvény megnyitója, Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke szólította fel a színpadra a miniszterelnököt.
Orbán Viktor emlékeztetett: 1996-ban alakult meg a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület.
20 perc csúszás legalább
Eredetileg 11 órára volt meghirdetve Orbán Viktor évértékelő beszéde, de még nem lépett a színpadra.
A kezdésre várunk
Az évértékelő még nem kezdődött el, a helyszínen várnak sokan a miniszterelnökre, a sorok között több ismert ember (színész, közéleti személyiség) van jelen a Várkert Bazárban.
Hamarosan élőben beszél Orbán Viktor
Hagyományosan februárban tartja minden évben évértékelőjét Orbán Viktor. A várakozás felfokozott, ugyanis közeledik a választás április 12-i napja, és a legutóbbi közvéleménykutatási adatok szerint az ellenzéki Tisza Párt fölénye stabil a jelenleg kormányzó Fidesz-KDNP előtt. Közben az sem lenne meglepő, ha valami új gazdaságpolitikai húzással állna elő a kormányfő. Az elmúlt években jellemző volt ugyanis, hogy ezen az eseményen jelentett be bizonyos, lakosságot érintő célzott intézkedéseket. Arról korábban írtunk, hogy az idei költségvetésbe már most több ezer milliárd forintnyi pénzszórást ismertetett a kormány.
Erről itt írtunk pénteki cikkünkben:
Tavaly ismertette például az anyák szja-mentességének kiterjesztését a 2 gyermekesekre, de egy évvel ezelőtt dőlt el, hogy
- a kormány garantálja a készpénzhez való jogot,
- áfavisszatérítést kapnak a nyugdíjasok (amiből végül nyugdíjas utalvány lett),
- korlátozhatják a kereskedők hasznát (vagyis már belengette az árrésstop elődjét, ami azóta is él),
- a kormány bevezeti a csed és a gyed szja-mentességét,
- 100 új gyárat tervez támogatni a kormány.
Az áttörés évének nevezte a 2025-ös évet Orbán Viktor, amit utólag újrakereteztek: most már azt jelenti, hogy a gazdasági növekedés elmaradása ellenére több lakosságot támogató intézkedést tudott meghozni a kormány.
Érdekes lesz látni ennek fényében, hogy a kormányfő milyen növekedési jóslattal áll elő a 2026-os és ezt követő évekre, ejt-e szót az infláció alakulásáról, miként vélekedik az EU jövőjéről, Ukrajna csatlakozásáról, az orosz-ukrán háború alakulásáról, de nyilván szóba kerül a parlamenti választás és az éles politikai verseny is.
Az eseményről élőben tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
