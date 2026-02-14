Orbán Viktor az inflációról: Lesz itt még dolgunk

Fel akarunk menni 5 millió munkavállalóig, ehhez kell még 300 ezer új munkahely, amit meg fogunk csinálni - jelezte. Orbán Viktor szerint 15 éve futtatják a béremelési programjukat.

El akarjuk érni az egymilliós átlagbért - mondta. Végigvisszük a fix 3%-os lakáshitelt, amíg minden fiatalnak meglesz az otthona - tette hozzá.

A 14. havi nyugdíjat teljesen bevezetjük, az anyák szja-mentességét is végigvisszük

- sorolta.

Ezért mondja a Fidesz a programjáról, hogy folytatják - árulta el.