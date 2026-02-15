  • Megjelenítés
Minden otthoni gázfogyasztót érint: sokan automatikusan kapnak pénzt, de a több órával rendelkezőknek figyelniük kell
Miután korábban már beszámoltunk az árammal fűtőknek járó kedvezmény részleteiről, most megérkeztek a földgázfelhasználókra vonatkozó szabályok is. A rendkívüli januári hideg miatt 30 százalékkal megugró gázfogyasztásra reagálva a kormány egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményt biztosít a gázzal fűtő háztartásoknak, amelyet az MVM automatikusan ír jóvá. Fontos ugyanakkor, hogy a támogatás egy adott felhasználási helyen csak gázra vagy villanyra vehető igénybe, a két kedvezmény egymást kizárja.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az MVM első körben a villamos energiával fűtő háztartásokat tájékoztatta a januári számlák kompenzálásának menetéről. Ennek értelmében az érintetteknek 2026. április 30-ig kell nyilatkozniuk a vállalat felé, hogy igénybe kívánják venni az egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményt. Az akkori bejelentés rávilágított, hogy az áramfogyasztók számára a támogatás nem jár automatikusan, és szigorú határidőhöz kötött a jelentkezés.

A legfrissebb tájékoztatás szerint a földgázzal fűtő lakossági fogyasztók számára jóval egyszerűbb lesz az ügymenet, ugyanis a gázfogyasztók számára a 30 százalékos egyszeri kedvezmény

automatikusan érkezik.

A támogatás mértéke egységesen a tavalyi és az idei januári gázfelhasználás közötti különbségre épül, de az elszámolás módja függ az ügyfél típusától:

  • Átalánydíjas (részszámlás) ügyfelek: a szolgáltató a 2025-ös éves fogyasztás közel 20 százalékát tekinti a bázisnak (tavaly januári fogyasztás). Ezt a mennyiséget a hideg miatt 30 százalékkal megnövelik, majd az így kapott érték 30 százalékának ellenértékét írják jóvá.

  • Havi diktálós ügyfelek: ekkor a teljes januári időszakot tartalmazó mérőállások alapján számított mennyiség 30 százalékát írják jóvá. Ha a diktálás nem naptári hónaphoz igazodik, a januári és februári számlák alapján kalkulálják ki a pontos összeget.

Mi a helyzet a felhasználási hellyel?

A támogatás igénybevételénél a legfontosabb technikai korlát a felhasználási helyhez kötődik:

  • Kizárólagosság: egy adott felhasználási helyen a kedvezmény vagy csak földgázban, vagy csak villamos energiában vehető igénybe.
  • Egy hely – egy mérő: a kedvezmény egy felhasználási helyen belül is csak egy mérési pontra (azaz egyetlen gáz- vagy villanyórára) érvényesíthető.

Ekkor jelenik meg a számlán

A jóváírás ütemezése szintén az elszámolási módtól függ:

  • Diktálósoknak: már a februári diktálást követő számlában érkezik a tétel.

  • Részszámlásoknak: főszabály szerint a 2026. május 16-át követően kibocsátott elszámolószámlában jelenik meg a jóváírás. Kivételt képeznek azok, akiknek az éves leolvasása január 1. és május 15. közé esik; ők már az azt követő részszámlában látni fogják a támogatást.

Mi lesz a rezsihatárral? A kormány garanciát vállalt arra, hogy azok a fogyasztók, akik a 2025-ös adatok alapján a rezsicsökkentett sávhatár alatt maradtak, a jelenlegi kedvezménytől függetlenül a 2026-os elszámolásnál sem fognak sávhatár feletti, versenypiaci árakkal találkozni.

A függőben lévő számlákat – a korábbi kérésekkel ellentétben – most már be kell fizetni, a jóváírás utólagos lesz. A késedelmes befizetésekre a szolgáltató ebben az átmeneti időszakban

nem számít fel késedelmi kamatot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

