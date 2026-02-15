  • Megjelenítés
Tömegesen menekülnek a szakemberek az Egyesült Államok egyik legfontosabb minisztériumából: kiderült, mi áll a háttérben

Távozik posztjáról John Hurley, az amerikai pénzügyminisztérium szankciókért felelős helyettes államtitkára, miután hónapok óta tartó feszültség jellemezte viszonyát Scott Bessent pénzügyminiszterrel a szankciós politika irányvonalát illetően.

Hurley távozása a terrorizmus elleni küzdelemért és pénzügyi hírszerzésért felelős posztról csupán a legújabb állomása a minisztérium felső vezetését érintő távozási hullámnak - írta a Bloomberg. Bessent első kabinetfőnöke, Dan Katz még ősszel hagyta ott a hivatalt, és utódja, Michael Friedman szintén távozott, miközben a miniszter helyettese augusztusban mondott le. A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkári pozíció továbbra is betöltetlen. A nagyarányú fluktuáció mind a jelenlegi, mind a korábbi tisztviselők körében aggodalmat kelt a kormányzat egyik leginkább piacérzékeny intézményének stabilitását illetően.

A konfliktus hátterében az áll, hogy

Donald Trump egyes tanácsadói szankciók kivetését szorgalmazták politikai ellenfelekkel, köztük külföldi bírákkal és nemzetközi intézményekkel szemben.

A minisztériumi apparátus szakemberei azonban aggodalmukat fejezték ki az ilyen lépések lehetséges diplomáciai és reputációs következményei miatt.

Hurley, aki korábban fedezeti alapot vezetett, és kinevezését tavaly júliusban hagyta jóvá a szenátus, a határozott gazdasági nyomásgyakorlás elkötelezett híveként vált ismertté. Egy mintegy ezerfős apparátust irányított, amely az elmúlt évtizedben Washington egyik legfontosabb külpolitikai eszközévé fejlődött. Ez a részleg az olajexport korlátozásától kezdve a dolláralapú pénzügyi rendszerhez való hozzáférés szabályozásáig számos területen meghatározó szerepet játszik.

A szakember távozása egybeesik azzal az időszakkal, amikor a nyersanyagban gazdag országokkal – Venezuelával, Iránnal és Oroszországgal – szembeni szankciók kiemelt jelentőséggel bírnak a nemzetközi befektetők, a globális energiaellátás és a geopolitikai kockázatok szempontjából. A minisztérium az elmúlt hetekben épp a venezuelai olajiparral szembeni korlátozások enyhítésén dolgozott a termelés növelése érdekében.

A feszültséget tovább fokozza, hogy az Egyesült Államok a párizsi székhelyű Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) országjelentésére készül. A nemzetközi vizsgálók várhatóan kifogásolni fogják a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni intézkedések közelmúltbeli lazítását.

Címlapkép: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pódiumbeszélgetésen vesz részt az 56. Világgazdasági Fórum második napján, 2026. január 20-án a svájci Davosban. Forrása: MTI/EPA/Gian Ehrenzeller

