Tömegesen menekülnek a szakemberek az Egyesült Államok egyik legfontosabb minisztériumából: kiderült, mi áll a háttérben

Hurley távozása a terrorizmus elleni küzdelemért és pénzügyi hírszerzésért felelős posztról csupán a legújabb állomása a minisztérium felső vezetését érintő távozási hullámnak - írta a Bloomberg. Bessent első kabinetfőnöke, Dan Katz még ősszel hagyta ott a hivatalt, és utódja, Michael Friedman szintén távozott, miközben a miniszter helyettese augusztusban mondott le. A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkári pozíció továbbra is betöltetlen. A nagyarányú fluktuáció mind a jelenlegi, mind a korábbi tisztviselők körében aggodalmat kelt a kormányzat egyik leginkább piacérzékeny intézményének stabilitását illetően.
A konfliktus hátterében az áll, hogy
Donald Trump egyes tanácsadói szankciók kivetését szorgalmazták politikai ellenfelekkel, köztük külföldi bírákkal és nemzetközi intézményekkel szemben.
A minisztériumi apparátus szakemberei azonban aggodalmukat fejezték ki az ilyen lépések lehetséges diplomáciai és reputációs következményei miatt.
Hurley, aki korábban fedezeti alapot vezetett, és kinevezését tavaly júliusban hagyta jóvá a szenátus, a határozott gazdasági nyomásgyakorlás elkötelezett híveként vált ismertté. Egy mintegy ezerfős apparátust irányított, amely az elmúlt évtizedben Washington egyik legfontosabb külpolitikai eszközévé fejlődött. Ez a részleg az olajexport korlátozásától kezdve a dolláralapú pénzügyi rendszerhez való hozzáférés szabályozásáig számos területen meghatározó szerepet játszik.
A szakember távozása egybeesik azzal az időszakkal, amikor a nyersanyagban gazdag országokkal – Venezuelával, Iránnal és Oroszországgal – szembeni szankciók kiemelt jelentőséggel bírnak a nemzetközi befektetők, a globális energiaellátás és a geopolitikai kockázatok szempontjából. A minisztérium az elmúlt hetekben épp a venezuelai olajiparral szembeni korlátozások enyhítésén dolgozott a termelés növelése érdekében.
A feszültséget tovább fokozza, hogy az Egyesült Államok a párizsi székhelyű Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) országjelentésére készül. A nemzetközi vizsgálók várhatóan kifogásolni fogják a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni intézkedések közelmúltbeli lazítását.
Címlapkép: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pódiumbeszélgetésen vesz részt az 56. Világgazdasági Fórum második napján, 2026. január 20-án a svájci Davosban. Forrása: MTI/EPA/Gian Ehrenzeller
Tömegesen menekülnek a szakemberek az Egyesült Államok egyik legfontosabb minisztériumából: kiderült, mi áll a háttérben
Exodus zajlik Washington szívében.
