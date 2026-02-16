  • Megjelenítés
Elmaradt a román fordulat, a megszorítások ellenére tovább inflálódnak az árak
Gazdaság

Elmaradt a román fordulat, a megszorítások ellenére tovább inflálódnak az árak

Portfolio
Romániában a vártnál kisebb mértékben lassult az infláció januárban, ami továbbra is korlátozza a monetáris politika mozgásterét. A drágulás ütemét a kormány korábbi adóemelései és megszorító intézkedései is inkább magasan tartják, miközben a gazdaság már recesszióban van. Amíg ez a kettősség fennáll, addig meglehetősen szűk marad a román jegybank mozgástere is.

A bukaresti statisztikai hivatal adatai szerint a fogyasztói árak éves összevetésben 9,6 százalékkal emelkedtek januárban, alig elmaradva a decemberi 9,7 százaléktól.

Az adat meghaladta az elemzői várakozásokat, miközben havi alapon 0,9 százalékos áremelkedést mértek. Az infláció tehát továbbra is makacsul magas, annak ellenére, hogy a gazdasági aktivitás gyenge.

Románia nemzeti bankja egyelőre kivár, nem lát reális lehetőséget a kamatcsökkentésre. A jegybank csak akkor fontolná meg a lazítást, ha az infláció egyértelműen lassulna, ami enyhíthetné a recesszió sújtotta gazdaság terheit.

Az árnövekedés tavaly közel 10 százalékra ugrott, miután a kormány adóemeléseket hajtott végre és visszafogta a kiadásokat.

A megszorítások – köztük az energiaárakra vonatkozó ársapka eltörlése – elengedhetetlenek voltak az Európai Unióban legmagasabb költségvetési hiány csökkentéséhez. A négypárti kormánykoalíción belüli viták ugyanakkor késleltették az újabb kiigazító lépéseket, amelyek célja, hogy a deficit az idei évben a GDP 6,2 százalékára mérséklődjön a tavalyi 7,7 százalékról. Ilie Bolojan miniszterelnök ugyanakkor további intézkedések elfogadását ígéri a következő hetekben.

A jegybank inflációs célja 1,5 és 3,5 százalék között van, és a jelenlegi előrejelzések szerint az árnövekedés csak 2026 végére lassulhat 3,7 százalék közelébe. Mugur Isarescu korábban jelezte, hogy a kamatcsökkentés kérdése legkorábban nyáron kerülhet napirendre. A monetáris tanács a héten ül össze, miután az irányadó kamatlábat 2024 közepe óta 6,5 százalékon tartja.

Címlapkép forrása: EU

