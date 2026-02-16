Hamarosan lerántja a leplet az új készülékeiről az Apple: olcsó MacBook-ot készülnek piacra dobni

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Mark Gurman, a Bloomberg Apple-ügyekben járatos szakírója szerint a vállalat "a következő hetekben" több, a Mac termékcsaládhoz tartozó eszközt készül bemutatni. A hírek szerint érkezik

egy új, kedvező árú MacBook, A18 Pro chippel,

az M5-ös rendszerchippel szerelt MacBook Air,

valamint az M5 Pro és M5 Max által hajtott MacBook Pro széria.

Mindezek mellett legalább egy új külső Mac monitor megjelenésére is számítani lehet.

The other imminent stuff - iPhone 17e, new entry level iPad and the iPad Air. I’m not expecting a new iPad Pro for a while. My iPad usage dropped off significantly after the 2018 iPad Pro but the M4/M5 design is hard to stop using. Highly recommend. https://t.co/rIY6SI5nN5 https://t.co/rIY6SI5nN5 — Mark Gurman (@markgurman) February 15, 2026

A belépőszintű MacBook várhatóan a 13 hüvelykesnél valamivel kisebb kijelzőt kap, és több színvariációban lesz elérhető. Az M5 Pro és M5 Max lapkákkal ellátott MacBook Pro modellek a tavaly ősszel bemutatott alap M5-ös változat csúcskategóriás kiegészítései lesznek, míg az M5-ös MacBook Air elsősorban hardveres frissítést hoz, a külső dizájn megváltoztatása nélkül.

Az új külső monitorok kapcsán magasabb képfrissítési rátát és javított képminőséget ígérnek a források. Ez azért is figyelemre méltó, mert az Apple hagyományosan kevesebb figyelmet fordít erre a termékkategóriára, holott a Mac-felhasználók számára a minőségi külső kijelző alapvető munkaeszköz.

Gurman korábbi értesülései szerint az Apple a macOS 26.3 frissítési ciklusához időzíti a MacBook Pro modellek bejelentését,

a bemutatót pedig legkorábban a "március 2-i hétre" tűzték ki.

A friss hírek megerősítik, hogy a vállalat valóban "egy márciusi eseményre készül".

A Mac modelleken túl más Apple-termékek megjelenése is küszöbön áll:

hamarosan érkezik az iPhone 17e, egy új belépőszintű iPad, valamint az M4-es chippel szerelt iPad Air is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images