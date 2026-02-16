  • Megjelenítés
Hamarosan lerántja a leplet az új készülékeiről az Apple: olcsó MacBook-ot készülnek piacra dobni
Portfolio
Az év visszafogottabb kezdete után az Apple jelentős termékbemutató-hullámra készül: a Bloomberg értesülései szerint az elkövetkező hetekben többek között új Mac, iPhone és iPad is debütálhat - írta a 9to5Mac.
Mark Gurman, a Bloomberg Apple-ügyekben járatos szakírója szerint a vállalat "a következő hetekben" több, a Mac termékcsaládhoz tartozó eszközt készül bemutatni. A hírek szerint érkezik

  • egy új, kedvező árú MacBook, A18 Pro chippel,
  • az M5-ös rendszerchippel szerelt MacBook Air,
  • valamint az M5 Pro és M5 Max által hajtott MacBook Pro széria.

Mindezek mellett legalább egy új külső Mac monitor megjelenésére is számítani lehet.

A belépőszintű MacBook várhatóan a 13 hüvelykesnél valamivel kisebb kijelzőt kap, és több színvariációban lesz elérhető. Az M5 Pro és M5 Max lapkákkal ellátott MacBook Pro modellek a tavaly ősszel bemutatott alap M5-ös változat csúcskategóriás kiegészítései lesznek, míg az M5-ös MacBook Air elsősorban hardveres frissítést hoz, a külső dizájn megváltoztatása nélkül.

Az új külső monitorok kapcsán magasabb képfrissítési rátát és javított képminőséget ígérnek a források. Ez azért is figyelemre méltó, mert az Apple hagyományosan kevesebb figyelmet fordít erre a termékkategóriára, holott a Mac-felhasználók számára a minőségi külső kijelző alapvető munkaeszköz.

Gurman korábbi értesülései szerint az Apple a macOS 26.3 frissítési ciklusához időzíti a MacBook Pro modellek bejelentését,

a bemutatót pedig legkorábban a "március 2-i hétre" tűzték ki.

A friss hírek megerősítik, hogy a vállalat valóban "egy márciusi eseményre készül".

A Mac modelleken túl más Apple-termékek megjelenése is küszöbön áll:

hamarosan érkezik az iPhone 17e, egy új belépőszintű iPad, valamint az M4-es chippel szerelt iPad Air is.

