Hamarosan lerántja a leplet az új készülékeiről az Apple: olcsó MacBook-ot készülnek piacra dobni

Mark Gurman, a Bloomberg Apple-ügyekben járatos szakírója szerint a vállalat "a következő hetekben" több, a Mac termékcsaládhoz tartozó eszközt készül bemutatni. A hírek szerint érkezik
- egy új, kedvező árú MacBook, A18 Pro chippel,
- az M5-ös rendszerchippel szerelt MacBook Air,
- valamint az M5 Pro és M5 Max által hajtott MacBook Pro széria.
Mindezek mellett legalább egy új külső Mac monitor megjelenésére is számítani lehet.
The other imminent stuff - iPhone 17e, new entry level iPad and the iPad Air. I’m not expecting a new iPad Pro for a while. My iPad usage dropped off significantly after the 2018 iPad Pro but the M4/M5 design is hard to stop using. Highly recommend. https://t.co/rIY6SI5nN5 https://t.co/rIY6SI5nN5— Mark Gurman (@markgurman) February 15, 2026
A belépőszintű MacBook várhatóan a 13 hüvelykesnél valamivel kisebb kijelzőt kap, és több színvariációban lesz elérhető. Az M5 Pro és M5 Max lapkákkal ellátott MacBook Pro modellek a tavaly ősszel bemutatott alap M5-ös változat csúcskategóriás kiegészítései lesznek, míg az M5-ös MacBook Air elsősorban hardveres frissítést hoz, a külső dizájn megváltoztatása nélkül.
Az új külső monitorok kapcsán magasabb képfrissítési rátát és javított képminőséget ígérnek a források. Ez azért is figyelemre méltó, mert az Apple hagyományosan kevesebb figyelmet fordít erre a termékkategóriára, holott a Mac-felhasználók számára a minőségi külső kijelző alapvető munkaeszköz.
Gurman korábbi értesülései szerint az Apple a macOS 26.3 frissítési ciklusához időzíti a MacBook Pro modellek bejelentését,
a bemutatót pedig legkorábban a "március 2-i hétre" tűzték ki.
A friss hírek megerősítik, hogy a vállalat valóban "egy márciusi eseményre készül".
A Mac modelleken túl más Apple-termékek megjelenése is küszöbön áll:
hamarosan érkezik az iPhone 17e, egy új belépőszintű iPad, valamint az M4-es chippel szerelt iPad Air is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
