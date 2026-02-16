Jelentett az Alteo: esett a profit és az EBITDA, de látni a fényt az alagút végén

Az Alteo közzétette negyedik negyedéves gyorsjelentését: bár a bevétel tovább tudott növekedni 2025-ben, az EBITDA és az adózott eredmény is jócskán elmaradt az előző év teljesítményétől. Ez többek között az energiatermelés és –menedzsment szegmens piacain realizálható marginok csökkenésének, a stratégiai növekedéshez kapcsolódó költségek növekedésének, a magasabb eszközállomány miatt megnövekedett értékcsökkenésnek, valamint a magasabb adósságállomány miatt megemelkedő kamatoknak volt betudható. Van azonban öröm is az ürömben: a szűkülő fedezetekre az Alteo hatékonyságjavító intézkedésekkel és az új típusú piaci igények minél hatékonyabb kiszolgálását biztosító portfólió építésével igyekszik reagálni, ráadásul a most lezárt negyedik negyedévben már megmutatkoztak az Alteo Circular eredményei is, ennek hatására kifejezetten erős lett a 3 hónapos időszak eredménye.