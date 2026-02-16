Jelentett az Alteo: esett a profit és az EBITDA, de látni a fényt az alagút végén

Kijöttek a legfrissebb számok
Az Alteo árbevétele 25 százalékkal volt magasabb a megelőző év összehasonlító időszakához képest (2024 Q4),
a teljes évet pedig 19 százalékkal sikerült magasabb bevétellel zárni.
Az árbevétel a Mol Algyő projektfejlesztési tevékenység, valamint a villamosenergia árak világpiaci változásának hatására növekedett, melyet mérsékelt a rendszerszintű szolgáltatások piacán tapasztalható árkörnyezet csökkenése.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés