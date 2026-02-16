Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése

A műsorban kiemelték, hogy MKIF tízéves fejlesztési időszaka 2025. szeptember 1-jén indult el, az M1-es autópálya bővítési munkálatainak megkezdésével.

A következő nagy volumenű munka az M7-es autópálya bővítése lesz, amely 2027 őszén indul el.

Ugyanebben az évben kezdődik az M200-as gyorsforgalmi út építése is, amely Komáromot köti majd össze Székesfehérvár érintésével Sárbogárddal. Onnantól M8-as néven, a Dunán átívelve egészen Kecskemétig vezet majd az új gyorsforgalmi kapcsolat.

