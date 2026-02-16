Kiderült, valójában mekkora is a súlya a szerb olajfinomítónak

A Szerbia egyetlen olajfinómítóját üzemeltető NIS a 2025-ös pénzügyi évben 5,6 milliárd dináros mínusszal zárt, ami 2009 óta a társaság legkedvezőtlenebb eredménye.
A veszteség elsősorban a szankciók hatására romló üzleti feltételeknek, valamint a pancsovai finomítóban a nyersolaj-feldolgozás ideiglenes felfüggesztésének tudható be.
Időközben ismertté váltak a teljes szerb gazdaság adatai is, illetve az, hogy a NIS-t érintő szankciók miként hatottak a makrogazdasági folyamatokra. A MAT elemzői szerint a pancsovai finomító működésének visszafogása, majd leállítása „mechanikusan felemésztette” a tervezett szerb gazdasági növekedés jelentős részét. A MAT szerint az ipari termelés az incidens nélkül a kitűzött cél közelében, sőt akár afölött is alakulhatott volna.
A szakértők emlékeztetnek: a pancsovai létesítmény nem csupán decemberben teljesített gyengén, hanem az év egészében visszafogott kapacitással működött. A koksz- és kőolajszármazék-gyártás 2025 májusa és szeptembere között éves összevetésben mintegy 10 százalékkal csökkent, októberben a visszaesés már meghaladta a 30 százalékot, novemberben pedig elérte a 44 százalékot. Decemberben a termelés minimális szintre esett vissza, és januárban is csak a hónap második felében indult újra, az első késztermékek január 27-én hagyták el a finomítót.
Mivel a NIS az ipari termelés mintegy 15 százalékát adja, miközben az ipar a GDP 17–18 százalékát képviseli,
még egy viszonylag rövid leállás is érezhető nyomot hagy a teljes zerb gazdaságban.
A közgazdászok ezért sürgették a szankciós helyzet mielőbbi rendezését, ellenkező esetben ugyanis a negatív hatások lényegesen súlyosabbá válhatnak.
Milojko Arsić, a University of Belgrade Faculty of Economics professzora a Forbes Srbija kérdésére úgy nyilatkozott: egy tartós finomítói leállás legsúlyosabb következménye a munkahelyek elvesztése lenne. Megközelítőleg 15 ezer állás szűnhetne meg, lényegében egyetlen városban koncentrálódva. Emellett a kiskereskedelmi piac is megérezné a kiesést: az importált üzemanyag drágább, ami növelné a gazdaság egészének költségeit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
