  • Megjelenítés
Kiderült, valójában mekkora is a súlya a szerb olajfinomítónak
Gazdaság

Kiderült, valójában mekkora is a súlya a szerb olajfinomítónak

Portfolio
A szerb Naftna industrija Srbije (NIS) a tavalyi üzleti évben 5,6 milliárd dináros veszteséget könyvelt el – ez a vállalat leggyengébb eredménye azóta, hogy 2009-ben orosz többségi tulajdonba került, írja a Forbes Szerbia. A negatív mérleg hátterében a bevezetett szankciók, a nehezített működési környezet, valamint a pancsovai finomítóban a kőolaj-feldolgozás átmeneti leállítása áll. Eemzők szerint a pancsovai finomító működésének visszafogása, majd leállítása „mechanikusan felemésztette” a tervezett szerb gazdasági növekedés jelentős részét.

A Szerbia egyetlen olajfinómítóját üzemeltető NIS a 2025-ös pénzügyi évben 5,6 milliárd dináros mínusszal zárt, ami 2009 óta a társaság legkedvezőtlenebb eredménye.

A veszteség elsősorban a szankciók hatására romló üzleti feltételeknek, valamint a pancsovai finomítóban a nyersolaj-feldolgozás ideiglenes felfüggesztésének tudható be.

Időközben ismertté váltak a teljes szerb gazdaság adatai is, illetve az, hogy a NIS-t érintő szankciók miként hatottak a makrogazdasági folyamatokra. A MAT elemzői szerint a pancsovai finomító működésének visszafogása, majd leállítása „mechanikusan felemésztette” a tervezett szerb gazdasági növekedés jelentős részét. A MAT szerint az ipari termelés az incidens nélkül a kitűzött cél közelében, sőt akár afölött is alakulhatott volna.

A szakértők emlékeztetnek: a pancsovai létesítmény nem csupán decemberben teljesített gyengén, hanem az év egészében visszafogott kapacitással működött. A koksz- és kőolajszármazék-gyártás 2025 májusa és szeptembere között éves összevetésben mintegy 10 százalékkal csökkent, októberben a visszaesés már meghaladta a 30 százalékot, novemberben pedig elérte a 44 százalékot. Decemberben a termelés minimális szintre esett vissza, és januárban is csak a hónap második felében indult újra, az első késztermékek január 27-én hagyták el a finomítót.

Még több Gazdaság

Új csúcsához közelít a kínai–orosz olajbiznisz a friss Trump-alku árnyékában

Jön az újabb havazás Magyarországon: 20 centi hó eshet

Nagyon súlyos a helyzet, egyre biztosabb, hogy 2026 végére nem lesz elég földgáz Európában

Mivel a NIS az ipari termelés mintegy 15 százalékát adja, miközben az ipar a GDP 17–18 százalékát képviseli,

még egy viszonylag rövid leállás is érezhető nyomot hagy a teljes zerb gazdaságban.

A közgazdászok ezért sürgették a szankciós helyzet mielőbbi rendezését, ellenkező esetben ugyanis a negatív hatások lényegesen súlyosabbá válhatnak.

Milojko Arsić, a University of Belgrade Faculty of Economics professzora a Forbes Srbija kérdésére úgy nyilatkozott: egy tartós finomítói leállás legsúlyosabb következménye a munkahelyek elvesztése lenne. Megközelítőleg 15 ezer állás szűnhetne meg, lényegében egyetlen városban koncentrálódva. Emellett a kiskereskedelmi piac is megérezné a kiesést: az importált üzemanyag drágább, ami növelné a gazdaság egészének költségeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Egyetlen rendelettel meg lehetne oldani a napelemek legnagyobb problémáját, de hiányzik az akarat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility