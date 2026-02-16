  • Megjelenítés
Masszív költségcsökkentésbe kezd a Volkswagen, gyárbezárások jöhetnek
Masszív költségcsökkentésbe kezd a Volkswagen, gyárbezárások jöhetnek

A Volkswagen 2028 végéig húsz százalékkal kívánja csökkenteni költségeit valamennyi márkájánál – számolt be róla a Manager Magazin hétfőn.

A Manager Magazin értesülései szerint a Volkswagen célja, hogy

2028 végére a teljes márkaportfóliójában mintegy 20 százalékkal mérsékelje működési költségeit.

Oliver Blume vezérigazgató és Arno Antlitz pénzügyi igazgató január közepén, egy zárt körű berlini vezetői értekezleten mutatta be a nagyszabású takarékossági tervet a cégcsoport felső vezetésének.

A költségcsökkentés célja, hogy a Volkswagen a kínai piaci visszaesés, az amerikai védővámok és az élesedő verseny közepette is visszaállítsa a fenntartható jövedelmezőségi szintet.

A vállalatcsoport három éve indított el egy operatív hatékonysági programot. Saját közlésük szerint ezzel eddig több tízmilliárd eurós megtakarítást értek el, ami lehetővé tette a geopolitikai kihívások – köztük az amerikai vámok – hatásainak ellensúlyozását.

A Manager Magazin szerint az értekezleten nem derült ki pontosan, mely területeket érintik a megszorítások, illetve hol javítanák a márkák közötti szinergiákat, ugyanakkor

a gyárbezárások lehetősége sem zárható ki.

Blume várhatóan a márciusi éves mérlegbeszámoló sajtótájékoztatóján ismerteti majd a tervek részleteit.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: picture alliance via (c) Copyright 2018, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

