Masszív költségcsökkentésbe kezd a Volkswagen, gyárbezárások jöhetnek

A Manager Magazin értesülései szerint a Volkswagen célja, hogy
2028 végére a teljes márkaportfóliójában mintegy 20 százalékkal mérsékelje működési költségeit.
Oliver Blume vezérigazgató és Arno Antlitz pénzügyi igazgató január közepén, egy zárt körű berlini vezetői értekezleten mutatta be a nagyszabású takarékossági tervet a cégcsoport felső vezetésének.
A költségcsökkentés célja, hogy a Volkswagen a kínai piaci visszaesés, az amerikai védővámok és az élesedő verseny közepette is visszaállítsa a fenntartható jövedelmezőségi szintet.
A vállalatcsoport három éve indított el egy operatív hatékonysági programot. Saját közlésük szerint ezzel eddig több tízmilliárd eurós megtakarítást értek el, ami lehetővé tette a geopolitikai kihívások – köztük az amerikai vámok – hatásainak ellensúlyozását.
A Manager Magazin szerint az értekezleten nem derült ki pontosan, mely területeket érintik a megszorítások, illetve hol javítanák a márkák közötti szinergiákat, ugyanakkor
a gyárbezárások lehetősége sem zárható ki.
Blume várhatóan a márciusi éves mérlegbeszámoló sajtótájékoztatóján ismerteti majd a tervek részleteit.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: picture alliance via (c) Copyright 2018, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Öt éve nem látott zuhanás az olajpiacon, azonnal mozdulnak a nagy szereplők
Ugrik a szaúdi export.
Örökre vége a páncélosok aranykorának? Itt van a fordulat – Nehéz döntést hozott Európa legerősebb országa
Kemény kritikát kapott Németország.
Megmondták a katonai vezetők, mi vár Európára, ami mindenkinek fájni fog
A teljes lakosságtól áldozatot várnak.
Itt van minden idők legmagasabb OTP-célára! Most kell beszállni?
Igencsak optimisták az elemzők.
Hamarosan lerántja a leplet az új készülékeiről az Apple: olcsó MacBook-ot készülnek piacra dobni
Több új eszköz is érkezik.
Hirtelen megjelent az amerikai feketelista, azonnal jöttek a következmények
Aztán gyorsan el is tüntették.
Rendkívül furcsa folyamat zajlik Grönland környékén - Ez várhat a világ legnagyobb szigetére
Veszélybe kerülhet a lakosság.
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.