Megmondták a katonai vezetők, mi vár Európára, ami mindenkinek fájni fog

Közösen szólították fel az európai közvéleményt Németország és az Egyesült Királyság magas rangú katonai vezetői a védelmi kiadások jelentős növelésének támogatására. Figyelmeztetésük szerint Oroszország egyre növekvő fenyegetést jelent a kontinens biztonságára.

Carsten Breuer német vezérezredes és Sir Richard Knighton brit légimarsall a The Guardian és a Die Welt lapokban megjelent közös írásukban hangsúlyozták:

Európának kényelmetlen igazságokkal kell szembenéznie biztonsági helyzetével kapcsolatban.

Véleményük szerint Moszkva haderőfejlesztése és az Ukrajnában tanúsított háborús hajlandósága olyan kockázatot jelent, amely közös cselekvést követel.

A katonai vezetők rámutattak, hogy Moszkva szándékai túlmutatnak a jelenlegi ukrajnai konfliktuson. Emiatt a lakosságnak el kell fogadnia, hogy a hidegháború végét követő békeosztalékból finanszírozott közszolgáltatások rovására is nőhetnek a védelmi büdzsék.

A fegyverkezés nem háborús uszítás, hanem a népüket védeni és a békét megőrizni kívánó nemzetek felelős cselekedete

– fogalmaztak.

A közös publikáció a müncheni biztonságpolitikai konferenciát követően jelent meg, ahol Marco Rubio amerikai külügyminiszter felszólította Európát: vállaljon nagyobb felelősséget saját védelméért. A cikk emlékeztet, hogy a NATO-tagállamok vezetői már kötelezettséget vállaltak arra, hogy bruttó hazai termékük (GDP) legalább 5 százalékát védelmi célokra fordítják a korábbi 2 százalékos cél helyett.

A közvélemény meggyőzése viszont komoly kihívás: egy januári YouGov-felmérés szerint a britek mindössze 25 százaléka támogatná az adóemelést vagy a közszolgáltatások csökkentését a védelmi kiadások növelése érdekében. A Politico felmérése alapján Németországban hasonlóan alacsony, mindössze 24 százalékos a támogatottság.

A két katonai vezető konkrét lépésekről is beszámolt: Nagy-Britannia hat új lőszergyárat épít, Németország pedig csapatokat helyez át a keleti határtérségbe.

A brit védelmi minisztérium emellett bejelentette, hogy idén a HMS Prince of Wales repülőgép-hordozó vezetésével csapásmérő köteléket küld az Atlanti-óceán északi vizeire és a Jeges-tengerre. A lépés célja az orosz agresszió elrettentése, valamint a kritikus tenger alatti infrastruktúra védelme.

