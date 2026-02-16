  • Megjelenítés
Megmondták a katonai vezetők, mi vár Európára, ami mindenkinek fájni fog
Gazdaság

Megmondták a katonai vezetők, mi vár Európára, ami mindenkinek fájni fog

Portfolio
Közösen szólították fel az európai közvéleményt Németország és az Egyesült Királyság magas rangú katonai vezetői  a védelmi kiadások jelentős növelésének támogatására. Figyelmeztetésük szerint Oroszország egyre növekvő fenyegetést jelent a kontinens biztonságára.

Carsten Breuer német vezérezredes és Sir Richard Knighton brit légimarsall a The Guardian és a Die Welt lapokban megjelent közös írásukban hangsúlyozták:

Európának kényelmetlen igazságokkal kell szembenéznie biztonsági helyzetével kapcsolatban.

Véleményük szerint Moszkva haderőfejlesztése és az Ukrajnában tanúsított háborús hajlandósága olyan kockázatot jelent, amely közös cselekvést követel.

A katonai vezetők rámutattak, hogy Moszkva szándékai túlmutatnak a jelenlegi ukrajnai konfliktuson. Emiatt a lakosságnak el kell fogadnia, hogy a hidegháború végét követő békeosztalékból finanszírozott közszolgáltatások rovására is nőhetnek a védelmi büdzsék.

Még több Gazdaság

Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése

Elmaradt a román fordulat, a megszorítások ellenére tovább inflálódnak az árak

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

A fegyverkezés nem háborús uszítás, hanem a népüket védeni és a békét megőrizni kívánó nemzetek felelős cselekedete

– fogalmaztak.

A közös publikáció a müncheni biztonságpolitikai konferenciát követően jelent meg, ahol Marco Rubio amerikai külügyminiszter felszólította Európát: vállaljon nagyobb felelősséget saját védelméért. A cikk emlékeztet, hogy a NATO-tagállamok vezetői már kötelezettséget vállaltak arra, hogy bruttó hazai termékük (GDP) legalább 5 százalékát védelmi célokra fordítják a korábbi 2 százalékos cél helyett.

A közvélemény meggyőzése viszont komoly kihívás: egy januári YouGov-felmérés szerint a britek mindössze 25 százaléka támogatná az adóemelést vagy a közszolgáltatások csökkentését a védelmi kiadások növelése érdekében. A Politico felmérése alapján Németországban hasonlóan alacsony, mindössze 24 százalékos a támogatottság.

A két katonai vezető konkrét lépésekről is beszámolt: Nagy-Britannia hat új lőszergyárat épít, Németország pedig csapatokat helyez át a keleti határtérségbe.

A brit védelmi minisztérium emellett bejelentette, hogy idén a HMS Prince of Wales repülőgép-hordozó vezetésével csapásmérő köteléket küld az Atlanti-óceán északi vizeire és a Jeges-tengerre. A lépés célja az orosz agresszió elrettentése, valamint a kritikus tenger alatti infrastruktúra védelme.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb béketárgyalás jön Genfben, az ukrán küldöttség már elindult – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump

Ursula von der Leyen kijelentette: innen már nincs visszaút

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A feltörekvő európai ország saját atomfegyvert akar, már tárgyalnak róla
Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja
Egyetlen rendelettel meg lehetne oldani a napelemek legnagyobb problémáját, de hiányzik az akarat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility