Megszólalt a Mol: Hozzá kell nyúlni a stratégiai olajkészletekhez

A Mol-csoport az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül; az intézkedésekkel a vállalatcsoport biztosítja, hogy a régió ellátásbiztonsága fennmaradjon - közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A kieső mennyiségek pótlása érdekében a Mol megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj-ellátását. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel, az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a Mol-csoport finomítóiba.

A közleményben hangsúlyozták, amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.

Ennek érdekében a Mol Magyarországon az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kezdeményezve a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását.

Hozzátették: Szlovákiában is szoros a kapcsolat a szlovák kormánnyal annak érdekében, hogy az ország gyorsan tudjon reagálni a helyzetre. Mindkét országban az Európai Unió szabályozásával összhangban mintegy 90 napra elegendő kőolaj- és üzemanyagkészlet áll rendelkezésre.

A kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást, a piac kiszolgálása zavartalan, a Mol működése továbbra is a normál üzletmenet keretei között zajlik.

A vállalat folyamatosan nyomon követi a helyzet alakulását, és minden lényeges fejleményről tájékoztatást ad - írták a közleményben.

