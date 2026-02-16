Most kiderül, mennyit kerestek a magyarok

Befektetőként továbbra is érdemes nyitott szemmel járni, mivel a héten lényeges nemzetközi adatok jönnek. Itthon valamivel üresebb a naptár, a KSH a decemberi kereseti statisztikát publikálja majd, illetve kiderülnek a friss lakásépítési adatok is 2025 végéről. A piac azonban várhatóan sokkal inkább az amerikai adatokra és jegybanki nyilatkozatokra mozdulhat, illetve a geopolitika továbbra is fontos kockázati faktor.

Az év jól felemásan a befektetők szempontjából, a tavalyi emelkedés után egyelőre kifulladóban a lendület. A Dow Jones index másfél hónap alatt már 3%-kal erősödött, az S&P-500 viszont egyelőre mínuszban van. Ez azt jelenti, hogy főleg a nagy papírok húzzák az amerikai tőzsdéket. Az év igazi vesztesei eddig a technológiai cégek, a Nasdaq index 2,8%-os esést mutat január eleje óta.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Vagyis egyelőre úgy tűnik, hogy elbizonytalanodtak a befektetők az elmúlt évek már-már megállíthatatlan száguldása után. Egyelőre nem beszélhetünk aggasztó helyzetről, de fokozott figyelmet igényelhet a mostani szituáció, hiszen elképzelhető, hogy gyorsan kell majd döntéseket hozni.

Nem panaszkodhatnak ugyanakkor a régiós részvények,