Váratlan fordulat a briteknél: először segítik a piaci folyamatok a kormányt
Váratlan fordulat a briteknél: először segítik a piaci folyamatok a kormányt

Portfolio
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter hivatali ideje alatt most először fordulhat elő, hogy az államadósság kamatkiadásainak csökkenése növeli a költségvetési mozgásteret. A Bloomberg számításai szerint a márciusi tavaszi nyilatkozat idejére mintegy 1,5 milliárd fonttal csökkenhetnek az adósságszolgálati költségek a novemberi költségvetésben foglaltakhoz képest.

A számítások szerint a novemberi költségvetéshez képest mintegy 1,5 milliárd fonttal alacsonyabbak lehetnek az állam finanszírozási költségei.

A tízéves brit állampapírok hozama időközben körülbelül 25 bázisponttal esett vissza, ami közvetlenül enyhíti a költségvetés kamatkiadásait. Ez az első alkalom, hogy Reeves hivatali ideje alatt a piaci folyamatok inkább segítik, mintsem rontják a fiskális pozíciót.

Az utóbbi két évben a megemelkedett kamatterhek gyakorlatilag minden alkalommal aláásták a kormány terveit. A hiányzó mozgástér miatt a pénzügyminiszternek rendre adóemelésekkel vagy kiadáscsökkentésekkel kellett élni ahhoz, hogy tartani tudja

a fő fiskális szabályt, amely szerint 2029–2030-ra a mindennapi kiadásokat adóbevételekből kell fedezni.

A március 3-án esedékes tavaszi nyilatkozat azonban ezúttal visszafogottabb lesz. Reeves korábbi vállalásának megfelelően nem jelent be új szakpolitikai intézkedéseket, és a kormány egyértelmű jelzéseket küldött a piacoknak arról, hogy nem készül újabb irányváltásra. Ennek részeként a nyilatkozatot szokatlan módon keddi napon tartják, elkülönítve a hagyományos, politikailag hangsúlyos költségvetési eseményektől.

A kamatkiadások csökkenése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a pénzügyminiszter helyzete minden szempontból javulna. A költségvetési előrejelzések más elemei könnyen felemészthetik az így keletkező mozgásteret. Különösen a vártnál jóval alacsonyabb nettó bevándorlás jelent kockázatot:

ha az éves egyenlegre vonatkozó becslést 100 ezer fővel csökkentenék, az a parlamenti ciklus végére nagyjából 9 milliárd fonttal apasztaná a fiskális tartalékot.

Bár ez kontextus nélkül szokatlanul hangozhat, de a költségvetési számításoknál alapvetően pozitív előjelet kap a bevándorlás, miszerint a több munkavállaló érkezésével, alapvetően nagyobb GDP-t fognak elérni, és ezzel együtt az adóalap is növekedni fog.

Ezt a hatást mérsékelheti, hogy az előrejelzések figyelembe vehetik a kormány szigorúbb vízumszabályait, amelyek kevesebb eltartott érkezésével és magasabb jövedelmű munkavállalók bevonásával számolnak. A költségvetési felügyelet így akár arra a következtetésre is juthat, hogy az új bevándorlási rendszer összességében kevésbé költséges és termelékenyebb hatású.

További bizonytalanságot jelent, hogy változnak a fiskális szabályok ellenőrzésének keretei. A jövőben a költségvetési hivatal csak évente egyszer, az ősszel értékeli hivatalosan a szabályok teljesülését.

Ez technikailag szűkíti Reeves mozgásterét, mivel a korábban meglévő, GDP-arányosan fél százalékos „türelmi sáv” a tavaszi időszakban már nem alkalmazható.

Így miközben a kamatkiadások végre kedvező irányba mozdulnak, a pénzügyminiszter mozgástere továbbra is szűk és erősen feltételes marad.

