Zuhanórepülésben a kakaó ára
Zuhanórepülésben a kakaó ára

Portfolio
Két és fél éves mélypontra zuhant a kakaó határidős jegyzése a londoni árutőzsdén, miután a túlkínálattal küzdő piac még a ghánai termelői árak drasztikus csökkentése ellenére sem tudott magához térni, írja a Reuters.

A londoni árutőzsdén a kakaó árfolyama tonnánként 2532 fontig esett,

ami 2023 közepe óta a legalacsonyabb szint.

Ghána, a világ második legnagyobb kakaótermesztője, a múlt héten mintegy harmadával csökkentette a termelőknek fizetett rögzített felvásárlási árat. A lépés célja az volt, hogy az árat a határidős jegyzésekhez igazítsák, és ezzel élénkítsék a keresletet.

Kereskedők szerint a fedezeti eladások és az új spekulatív pozíciók továbbra is nyomást gyakorolnak az árfolyamra. A helyzetet súlyosbítja, hogy

Ghána az árcsökkentés ellenére is jelentős eladatlan készletekkel rendelkezik.

Az ország a múlt héten közölte, hogy mintegy 50 ezer tonna értékesítetlen kakaóbab halmozódott fel a kikötőiben. Ezt a készletet azért nem sikerült értékesíteni, mert a babokat jóval a határidős árak felett árazták be.

A gyenge kereslet szintén lefelé nyomja az árakat. A világ legnagyobb termelőjénél, Elefántcsontparton januárban 2,1 százalékkal csökkent a kakaófeldolgozás az előző év azonos időszakához képest, a szezon kezdete óta pedig 7,4 százalékos a visszaesés. A kikötői beérkezések a szezonkezdet óta február 15-ig 4,4 százalékkal maradtak el a tavalyi szinttől. Kereskedők szerint azonban – Ghánához hasonlóan – itt is jelentős eladatlan készletek halmozódtak fel, amelyeket a hivatalos kikötői adatok nem tükröznek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

