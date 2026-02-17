Bemondta az elemző: ennyivel drágulhat a benzin a Barátság-vezeték leállása miatt

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

Mint ismert, tegnap a Mol tájékoztatott arról, hogy 250 ezer tonna kőolaj felhasználását kérte a magyar stratégiai készletből, hogy biztosítsa a Dunai Finomító ellátását. A cég a szlovák kormányt is hasonló kéréssel kereste meg. A stratégiai tartalékokhoz azért kíván hozzányúlni a Mol, mert a január 27-i orosz katonai csapás következtében megsérült Barátság kőolajvezetéken nem érkezik nyersolaj Ukrajna felől.

Az orosz-ukrán háború intenzív szakaszának kirobbanása óta már többször leállt a Barátság vezetékrendszer, de úgy tűnik, most komolyabb a helyzet, mint korábban - írja Pletser Tamás, az Erste energetikai elemzője.

A Mol jelezte, hogy az ellátási hiány pótlására elkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását finomítóiba. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az alternatív ellátási útvonal fokozatosan valósul meg, az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, aztán a kőolaj további 5-12 nap alatt jut el a Mol-csoport finomítóiba.

A szakértő emlékeztet: korábban Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató jelezte, hogy a társaság belföldi finomítói 2027 elejéig 70–80%-os kapacitáskihasználtsággal tudnak működni, ha az orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül nem érhető el. A Mol célja, hogy 2027 első feléig elvégezze az orosz kőolajról való leváláshoz szükséges fejlesztéseket. Ezek eredményeképpen mindkét belső, szárazföldi finomító teljes kapacitással, tengeri úton, a horvátországi Janaf rendszeren keresztül érkező kőolajjal tud majd üzemelni. Pletser kiemeli:

a Dunai Finomító 2026. októberéig egyébként is csak 70%-os kapacitáskihasználtságot tud elérni a 2025. október 10-i tűzesetnek betudhatóan,

aminek következtében az AV3 egység jelenleg is javítás alatt van.

Így tulajdonképpen a Pozsonyi Finomító az, amely közvetlenül érintett a keleti szállítások leállása miatt. Ennek a finomítónak a kapacitáskihasználtságát kénytelen a cég 100%-ról 70%-ra csökkenteni.

- írja az elemző.

Horvátország bár kész segíteni Magyarországot és Szlovákiát az olajellátásban, a gazdasági miniszter közleménye azonban igencsak sejtelmes volt Pletser szerint, mivel az sugallta, hogy bár az EU nem tiltja az orosz olaj behozatalát a Mol belső finomítójához a horvát rendszeren keresztül, de a horvátok nem támogatják, hogy az EU két tagállama kőolaj vásárlásaival támogassa a Putyin rezsimet.

Vagyis nem biztos, hogy a horvátok átengedik az orosz eredetű kőolajat az omisalji kikötőn és az Adria vezetékrendszeren keresztül.

A szerbek esetében 2022. novemberétől nem lehetett orosz eredetű kőolajat szállítani ezeken a horvát rendszereken.

A hír után több nyitott kérdés maradt a szakember szerint:

Milyen nyersolajat tud majd a Mol a tengeri úton beszállítani? Tud-e orosz kőolajat vagy sem? Hogyan különbözteti meg a horvát fél az orosz kőolajat a teljesen hasonló és az orosz rendszeren belül összekeveredett kazah kőolajtól például? Pletser véleménye szerint a horvátok szigorúak lesznek, a Molnak kell bizonyítani a szállítmány eredetét minden esetben. Orosz kőolaj nem biztos, hogy fog érkezni az Adria felől. Ugyanakkor a horvátoknak az EU szankciók, illetve a Magyarországnak és Szlovákiának biztosított kivételek szerint át kell engednie az orosz olajat. Ha nem teszik, azzal EU-s szabályozást sértenek. Ettől még nem 100%-os bizonyosság, hogy át is fogják engedni, de politikailag eléggé megdrágítja, megnehezíti számukra ezt a lépést. Milyen áron tudja a Mol használni a Janaf rendszereit? A Mol és a Janaf között éves szerződések vannak, az idei évi megállapodás 2 millió tonnáról szól. Nyilván a mennyiséget növelni kell, az ár tekintetében pedig a horvátok szándékától függ, hogy mennyit kérnek, tekintettel arra, hogy az pozíciójuk domináns. Valószínűnek tartja Pletser, hogy a mostani tarifákhoz képest lesz némi emelés, de a horvátoknak sem lenne célszerű túl magasra emelni a díjakat, mert az a nemzetközi reputációjukat súlyosan rontaná. A Mol esetleg tud érvelni amellett, hogy a 2 millió tonna helyett évi 8-10 millió tonnát szállítana a következő 12 hónapban, emiatt kaphat bizonyos mennyiségi kedvezményt a horvát vállalattól. A végkimenetel emiatt bizonytalan. Mikorra készül el ténylegesen a Mol a leváláshoz szükséges beruházásokkal, keverőüzemmel és tárolókkal Százhalombattán? Mennyire akadályozza az AV3-as üzem javítása ezeket a beruházásokat? A Mol 2027 elejére ígérte ezen beruházások elkészültét, a mostani változások miatt felgyorsulhatnak a folyamatok. De ezzel együtt 2027 előtt nem látja a szakértő a lehetőségét, hogy a Mol elkészüljön ezzel a feladattal. Mekkora kapacitásokkal tud üzemelni az Adria vezetékrendszer? Tudja-e a mostani felállásban biztosítani a Mol belső finomítóihoz szükséges napi 40 ezer tonnás (évi 14 millió tonna) kapacitást a Sziszek-Virje szakasz, ami a legszűkebb keresztmetszet? Erre a kérdésre a legnehezebb válaszolni, valószínűleg a körülményekből tudni fogjuk a választ. A Mol szerint a Janafnak egy párhuzamos vezetéket lenne célszerű építeni a kérdéses 80 kilométeres szakaszra, hogy stabilan nyújtható legyen a kért szolgáltatás. Milyen kapacitáskihasználtság mellett tud a Mol két belső finomítója üzemelni a köztes időszakban, ha a keleti irányból nem jön nyersolaj? Meg tudja-e oldani a nagyobb volumenű termékimportot a Mol ebben az időszakban, esetleg a most elkészült, rijekai késleltetett kokszoló beruházás segít ebben? Azt gondolja a szakértő, a Mol eleget fog tenni ennek a kihívásnak, de logisztikában, szervezésben ez egy komoly feladat, és emiatt legalább 5%-kal nőni fog a magyarországi kiskereskedelmi üzemanyagár ahhoz képest, ha nem lenne ellátási zavar a Barátság kőolajvezetéken. Végül: használtható lesz-e még valaha a Barátság kőolajvezeték-rendszer? Vajon a jelentős károk és a saját kritikus infrastruktúrájukat ért csapások miatt nem tudják kijavítani a vezetéket? Vagy vannak ennek politikai okai is? Erre a kérdésre Pletser is kiváncsian várja a választ. Azt hiszem, hogy a háború lezárásáig kétséges, hogy lesz ukrán kőolaj tranzit, utána viszont újraépül ez a kapcsolat.

Címlapkép forrása: Portfolio