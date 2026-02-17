Drámai fordulatot mutat a friss előrejelzés Németországban: sokkal jobban fogy a népessége

Az Ifo gazdaságkutató intézet új tanulmánya szerint Németország népessége a korábbi előrejelzéseknél jóval nagyobb mértékben, közel 5 százalékkal csökkenhet 2050-re. A demográfiai visszaesés komoly nyomás alá helyezheti Európa legnagyobb gazdaságát.

Az Ifo kedden tette közzé felülvizsgált prognózisát, amelyben az eddig becsült 1 százalékos csökkenés helyett már közel 5 százalékos népességfogyással számol 2050-ig. Ez azt jelenti, hogy

Németország lakossága 4 millió fővel csökkenhet, így mintegy 79 millióra eshet vissza.

Ez az 1990-es évek eleje óta a legalacsonyabb szintet jelentené. A korrekció a német statisztikai hivatal frissített adatain alapul - számolt be a Financial Times.

A korábbi becslések részben azért bizonyultak túlzottan optimistának, mert a kiindulási népességszámot is túlbecsülték. A statisztikai hivatal jelenleg 83 millióra teszi a 2025-ös lélekszámot a korábban feltételezett 85 millió helyett. Emellett a születések száma is elmarad a várakozásoktól: 2030-ra 150 ezerrel kevesebb újszülöttel számolnak, mint a korábbi előrejelzésekben.

A bevándorlás sem képes ellensúlyozni a népességfogyást. A szigorúbb migrációs politika következtében 2025-re várhatóan mindössze 225 ezer fős nettó bevándorlás valósul meg, szemben a korábbi, 454 ezres becsléssel. Az Ifo szerint ez a mutató az elkövetkező 25 évben is csupán évi 250 ezerre emelkedhet.

A demográfiai változások különösen a munkaerőpiacot és a nyugdíjrendszert érintik hátrányosan. A 20 és 66 év közötti, aktív korú népesség létszáma mintegy 12 százalékkal csökkenhet, miközben a nyugdíjasok tábora több mint 20 százalékkal bővül. A felosztó-kirovó elven működő német nyugdíjrendszert a kormány már jelenleg is a költségvetés nagyjából negyedéből finanszírozza. A Szövetségi Számvevőszék 2024-ben arra figyelmeztetett, hogy ez az arány a jövőben tovább emelkedhet.

A népességfogyás területi eloszlása egyenlőtlen: Kelet-Németországot aránytalanul súlyosabban érinti a folyamat, míg a nyugati országrész nagyvárosaiban a hatás mérsékeltebb maradhat. Joachim Ragnitz, az Ifo közgazdásza arra szólította fel a döntéshozókat, hogy a gyorsuló népességfogyást és a társadalom elöregedését haladéktalanul vegyék figyelembe az egészségügyi és az idősgondozási rendszerek tervezésekor.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 11. Figyelmeztetés érkezett: veszélyben Németország ipari nagyhatalmi státusza

Címlapkép: A berlini parlament, a Reichstag épülete a szakadó hóesésben 2026. január 8-án. Forrása: MTI/EPA/Clemens Bilan