Emelkedik a Balaton, ám van egy komoly baj, a kutatók széttárják a kezüket

Február 15-én reggel

85 centiméteres vízállást mértek a Balatonnál, ami négy centiméteres emelkedést jelent a február elsejei 81 centiméterhez képest.

Bár ez a növekvő tendencia pozitív, a jelenlegi szint jelentősen elmarad a 110 centiméteres téli üzemi maximumtól. Szintén elmarad a tavaly februári, rendkívül csapadékos időszakban mért 120 centiméter feletti értékektől is.

Prof. dr. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója szerint a mostani vízállás még nem tesz szükségessé azonnali beavatkozást. A szakértő rámutatott, hogy a gyakran felmerülő külső vízpótlási tervek – mint például a Rába vagy a Dráva vizének átvezetése – rendkívül összetett, komoly előkészítést igénylő műszaki megoldások. További nehézséget jelent, hogy a tó jelenlegi partvonala és a parti területek beépítettsége korlátozza a tározókapacitást. Ráadásul aszályos időszakokban a potenciális forrásfolyók vízhozama sem feltétlenül lenne elegendő a pótláshoz.

A kutatóintézet elemzése alapján azonban

sokkal súlyosabb problémát jelent a vízhőmérséklet emelkedése és az oldott ásványi anyagok koncentrációjának drasztikus növekedése.

Az elmúlt évszázadban bizonyos ionok mennyisége a négy-ötszörösére nőtt a tóban. A Balaton sótartalma jelenleg meghaladja az 500 milligramm/literes értéket. Ez az érték már túllépi azt a határt, amely alatt egy víztestet klasszikus értelemben vett édesvíznek tekinthetünk.

A megváltozott kémiai összetétel és a magasabb vízhőmérséklet kedvező feltételeket teremt az idegenhonos, inváziós fajok számára. Ezek az élőlények gyorsan teret nyerhetnek, és kiszoríthatják a Balatonra jellemző őshonos növény- és állatvilágot. Ez a folyamat a tó teljes ökológiai rendszerének átalakulásához vezethet.

Prof. dr. Vasas Gábor értékelése szerint a tó hosszú távú megőrzéséhez a vízszint mesterséges szabályozása helyett más tényezőkre kell összpontosítani. A szakember elsődleges célként a vízmérleg egyensúlyának helyreállítását és a környező településekről származó szennyezőanyag-terhelés csökkentését jelölte meg.

