Ez most a legfontosabb kérdés a mesterséges intelligencia kapcsán

Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke szerint a jegybanknak mélyreható elemzést kell végeznie az adatokon. A cél annak megítélése, hogy a mesterséges intelligencia valóban növeli-e a termelékenységet, és lehetővé tesz-e gyorsabb gazdasági növekedést anélkül, hogy az inflációt gerjesztené.

A Trump-kormányzat álláspontja szerint ez a folyamat már megkezdődött. Egyes közgazdászok úgy vélik, hogy a mesterséges intelligenciába áramló növekvő beruházások tovább emelik majd a termelékenységet. Ez a helyzet ahhoz hasonlítható, amikor az 1990-es években a számítógépek és szoftverek elterjedése visszafogott infláció mellett tette lehetővé a gyorsabb növekedést.

Daly azonban a San Jose-i Állami Egyetemen tartott keddi előadásában rámutatott: "a legtöbb makroszintű termelékenységi vizsgálat egyelőre kevés bizonyítékot talál arra, hogy a technológiának jelentős hatása lenne". Ennek oka lehet, hogy a vállalati beruházások eredményei még nem realizálódtak, de az is elképzelhető, hogy a gazdaság egészét átformáló változásokhoz egyszerűen több időre van szükség.

A jegybankár szerint kulcsfontosságú eldönteni, hogy a gyorsabb gazdasági növekedés az infláció előjele-e, vagy a termelékenység javulásának köszönhetően egy ártalmatlan jelenség. Ennek megítéléséhez a jegybanknak azt az utat kell követnie, amelyet az 1990-es években Alan Greenspan elnöksége alatt járt be.

Greenspan akkoriban úgy ítélte meg, hogy a termelékenységi adatok nem tükrözik hűen a számítástechnikai beruházások valódi hatását. Ezért a monetáris szigorítás helyett a kamatok tartása mellett érvelt, és az idő végül őt igazolta.

Daly szerint a mesterséges intelligencia esetében hasonló helyzet állhat fenn.

Ezért a Fednek az összesített országos adatokon túl a vállalkozásokkal is párbeszédet kell folytatnia,

és a gazdaság mélyebb összefüggéseit is vizsgálnia kell.

A monetáris politika aktuális irányáról Daly kedden nem nyilatkozott. Korábban támogatta a Fed döntését, amely az irányadó kamatot a 3,50–3,75 százalékos sávban tartotta. Ugyanakkor jelezte, hogy a kamatcsökkentés mellett is szólnak érvek a munkaerőpiac támogatása érdekében, ahol a munkavállalók szűkülő lehetőségekkel és a reálbérek csökkenésével szembesülnek.

