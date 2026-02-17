  • Megjelenítés
Ez most a legfontosabb kérdés a mesterséges intelligencia kapcsán
Gazdaság

Ez most a legfontosabb kérdés a mesterséges intelligencia kapcsán

Portfolio
Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke szerint a jegybanknak mélyreható elemzést kell végeznie az adatokon. A cél annak megítélése, hogy a mesterséges intelligencia valóban növeli-e a termelékenységet, és lehetővé tesz-e gyorsabb gazdasági növekedést anélkül, hogy az inflációt gerjesztené.

A Trump-kormányzat álláspontja szerint ez a folyamat már megkezdődött. Egyes közgazdászok úgy vélik, hogy a mesterséges intelligenciába áramló növekvő beruházások tovább emelik majd a termelékenységet. Ez a helyzet ahhoz hasonlítható, amikor az 1990-es években a számítógépek és szoftverek elterjedése visszafogott infláció mellett tette lehetővé a gyorsabb növekedést.

Daly azonban a San Jose-i Állami Egyetemen tartott keddi előadásában rámutatott: "a legtöbb makroszintű termelékenységi vizsgálat egyelőre kevés bizonyítékot talál arra, hogy a technológiának jelentős hatása lenne". Ennek oka lehet, hogy a vállalati beruházások eredményei még nem realizálódtak, de az is elképzelhető, hogy a gazdaság egészét átformáló változásokhoz egyszerűen több időre van szükség.

A jegybankár szerint kulcsfontosságú eldönteni, hogy a gyorsabb gazdasági növekedés az infláció előjele-e, vagy a termelékenység javulásának köszönhetően egy ártalmatlan jelenség. Ennek megítéléséhez a jegybanknak azt az utat kell követnie, amelyet az 1990-es években Alan Greenspan elnöksége alatt járt be.

Greenspan akkoriban úgy ítélte meg, hogy a termelékenységi adatok nem tükrözik hűen a számítástechnikai beruházások valódi hatását. Ezért a monetáris szigorítás helyett a kamatok tartása mellett érvelt, és az idő végül őt igazolta.

Még több Gazdaság

Olajszállítási para: reagáltak a horvátok Magyarország és Szlovákia kérésére

Drámai fordulatot mutat a friss előrejelzés Németországban: sokkal jobban fogy a népessége

Így árazzák most Szoboszlai Dominik piaci értékét

Daly szerint a mesterséges intelligencia esetében hasonló helyzet állhat fenn.

Ezért a Fednek az összesített országos adatokon túl a vállalkozásokkal is párbeszédet kell folytatnia,

és a gazdaság mélyebb összefüggéseit is vizsgálnia kell.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi összegeket öntenek az AI-ba a tech cégek, de valami nagyon nincs rendben a számokkal

Paradigmaváltás történik a világ legértékesebb cégeinél - Ez a te befektetéseidet is érintheti

Járja a kaszás a tőzsdéket, egymás után kaszabolja le a legjobb befektetéseket

A monetáris politika aktuális irányáról Daly kedden nem nyilatkozott. Korábban támogatta a Fed döntését, amely az irányadó kamatot a 3,50–3,75 százalékos sávban tartotta. Ugyanakkor jelezte, hogy a kamatcsökkentés mellett is szólnak érvek a munkaerőpiac támogatása érdekében, ahol a munkavállalók szűkülő lehetőségekkel és a reálbérek csökkenésével szembesülnek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden
Beütött az, amitől mindenki félt: részlegesen lezárták a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, ahol a globális olajszállítás harmada halad át
Bemondta az elemző: ennyivel drágulhat a benzin a Barátság-vezeték leállása miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility