Fordulat a gázpiacon: áresés söpör végig Európán

Kedd reggelre tovább csökkent az irányadó európai nagykereskedelmi gázár az enyhébb időjárást valószínűsítő előrejelzések hatására.

Az LSEG adatai szerint a holland gáztőzsdén (TTF) a földgáz határidős árjegyzése

megawattóránként 30,2 euróra esett a korai kereskedési órákban.

A TTF tőzsdén jegyzett következő havi gázkontraktus árjegyzése az idei évben.

Az áprilisi szállítású kontraktus jegyzése már 30 euró alatt jár.

A Mind Energy elemzői jelentésükben kiemelték, hogy modelljeik alapján a közép- és nyugat-európai időjárás enyhébb és szelesebb lehet. Az Európai Unió legnagyobb gázfogyasztójának számító Németországban a hőmérséklet a hét folyamán várhatóan az átlag fölé emelkedik.

Hasonló "akciózás" van az amerikai gázpiacon is: a januári fagyok okozta 82%-os árrobbanás után szinte teljes visszavonulást látunk a Henry Hub gáztőzsde árjegyzésében.

