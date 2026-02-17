  • Megjelenítés
Fordulat a gázpiacon: áresés söpör végig Európán
Fordulat a gázpiacon: áresés söpör végig Európán

Portfolio
Kedd reggelre tovább csökkent az irányadó európai nagykereskedelmi gázár az enyhébb időjárást valószínűsítő előrejelzések hatására.
Az LSEG adatai szerint a holland gáztőzsdén (TTF) a földgáz határidős árjegyzése

megawattóránként 30,2 euróra esett a korai kereskedési órákban.

LGKeW6x4
A TTF tőzsdén jegyzett következő havi gázkontraktus árjegyzése az idei évben.

Az áprilisi szállítású kontraktus jegyzése már 30 euró alatt jár.

A Mind Energy elemzői jelentésükben kiemelték, hogy modelljeik alapján a közép- és nyugat-európai időjárás enyhébb és szelesebb lehet. Az Európai Unió legnagyobb gázfogyasztójának számító Németországban a hőmérséklet a hét folyamán várhatóan az átlag fölé emelkedik.

Hasonló "akciózás" van az amerikai gázpiacon is: a januári fagyok okozta 82%-os árrobbanás után szinte teljes visszavonulást látunk a Henry Hub gáztőzsde árjegyzésében.

PR cikk

